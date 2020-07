Cómo y cuándo pedir las ayudas del automóvil

El Gobierno ha publicado hoy el BOE con los detalles del Plan Renove 2020 que cuenta con un presupuesto de 250 millones de euros. De estos, 200 millones (el 80%) se destinarán a subvencionar la compra de turismos. El objetivo de este programa de ayudas es impulsar la adquisición de modelos más respetuosos con el medio ambiente, aunque también subvencionará la compra de vehículos de combustión (gasolina o diésel). Eso sí, con el requisito de achatarrar un vehículo que tenga más de 10 años de antigüedad. Las ayudas del Plan Renove 2020 están disponibles para vehículos adquiridos y matriculados a partir del 15 de junio de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020. LA RAZÓN se ha puesto en contacto con varios concesionarios para conocer qué información manejan hasta el momento. Todos ellos están dando presupuestos, pero piden a los clientes que no se precipiten.

Los concesionarios gestionan tanto el formulario de las ayudas como el achatarramiento de su anterior vehículo, sin embargo, el sistema telemático a través del que se gestionan las ayudas aún no se ha activado. En cuanto al achatarramiento, el cliente tiene dos opciones. Puede achatarrar el vehículo por su cuenta y luego presentar el certificado o dejar que el concesionario se encargue de ello. Si prefiere encargarse de este proceso por sí mismo, algunos concesionarios recomiendan esperar hasta que el Gobierno publiqué el formulario de solicitud definitivo y las condiciones, para evitar el riesgo de haber cometido algún fallo en el achatarramiento que no le permita acceder a las ayudas del Plan Renove 2020. Además, el comprador tendrá que pagar el importe íntegro del vehículo y la ayuda le llegará posteriormente a través de una transferencia. El ingreso se debería realizar en un periodo corto de tiempo, pero en algunas ocasiones se puede llegar a prolongar varios meses, e incluso hasta un año, cuentan desde un concesionario.

¿Qué vehículos pueden recibir estas ayudas?

El Insituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) cuenta con un buscador que muestra la clasificación energética de todos los vehículos en venta. Para poder acogerse a las ayudas del Plan Renove 2020, el vehículo elegido para sustituir a su anterior coche debe tener el distintivo medioambiental CERO, ECO o C y encontrarse en la calificación energética A o B. El precio límite de los vehículos es de 35.000 euros.

¿A cuánto ascienden los incentivos del Plan Renove 2020?

La compra de turismos con etiqueta energética “Cero” por parte de particulares o autónomos se subvencionará con 4.000 euros, mientras que si se compra un modelo “Eco” se recibirán entre 600 y 1.000 euros y entre 400 y 800 euros si se adquiere un coche con etiqueta “C” (combustión). En el caso de las pymes, las ayudas son de 3.200 euros para los “Cero”, de entre 500 y 800 euros para los “Eco” y de entre 350 y 650 euros para los “C”, mientras que las grandes empresas recibirán 2.800 euros en el primer caso, entre 450 y 700 en el segundo y entre 300 y 550 euros en el tercero. Por otro lado, a estas ayudas se podrán añadir 500 euros adicionales en caso de que se achatarre un coche de más de veinte años, de beneficiarios con movilidad reducida o de que pertenezcan a hogares con ingresos mensuales menores de 1.500 euros.

Cómo achatarrar su antiguo coche

Para poder acogerse al Plan Renove 2020 el coche achatarrado debe tener al menos 10 años de antigüedad o más. En el caso de las furgonetas, la cifra se reduce a 7 años. La vía más sencilla es dejar este proceso en manos del concesionario, aunque el comprador también puede hacerlo por su cuenta. Para ello tendrá que seguir los siguientes pasos: solicitar la baja del vehículo; entregar una fotocopia del DNI; tener la ITV en vigor y permiso de circulación. Con todos estos documentos, los Centros Autorizados de Tratamiento le entregarán el certificado de destrucción y el certificado de baja definitiva del vehículo.

¿Cuándo estarán disponibles los trámites telemáticos?

Los concesionarios, que serán los encargados de todo el proceso, aún lo desconocen, aunque esperan que sea pronto. El BOE de este lunes 6 de julio señala que “la fecha y hora de activación del sistema telemático de gestión de ayudas será convenientemente notificada a través del portal del PLAN RENOVE 2020″. Será necesario rellenar un formulario y “en el caso de que el solicitante sea una persona física, los puntos de venta”, es decir, los concesionarios, “podrán facilitarle los medios electrónicos que le permitan tramitar la solicitud de ayuda. Para ello, deberá contar con certificado de firma electrónica avanzada”, subraya el BOE en el artículo 45. Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación, añade este apartado.

¿Y para acceder al Programa Moves II?

Este programa está dotado con una cuantía inicial de 100 millones de euros con cargo al presupuesto del IDAE. Sin embargo, no todo el presupuesto está destinado a ayudas para adquirir vehículos, sino que también se contempla, por ejemplo, la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos y de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas con ese presupuesto. En cuanto a la compra de vehículos, será el concesionario el encargado de gestionar todo el proceso. La diferencia entre el Programa Moves II y el Plan Renove 2020 es que el primero está enfocado a la adquisición exclusiva de vehículos eléctricos, híbridos enchufables y de pila de hidrógeno, mientras que el segundo también subvenciona la adquisición de coches de combustión, GLP y gas natural. En el caso del Programa Moves II, la cuantía del vehículo nuevo no puede superar los 45.000 euros. Por otra parte, este sistema de ayudas no exige achatarrar su vehículo antiguo par acceder a las ayudas, aunque si lo hace los incentivos serán mayores. Además, los planes son incompatibles entre sí, hay que elegir uno de los dos.

Documentación necesaria

Las solicitudes también serán atendidas por riguroso orden de presentación hasta el agotamiento de los fondos y esta es la información que se solicitará al comprador: fotocopia del DNI o documento de identidad; si se trata de profesionales autónomos, deberá aportarse certificado de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores o el certificado de situación censal; en el caso de empresas, declaración responsable en la que figure la condición de PYME o Gran Empresa; certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social; declaración de que no se dispone de otras ayudas para la misma actuación y otros documentos en función del solicitante.

En cuanto a la compra, el Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, señala que será necesaria la siguiente información: fotocopia de la ficha técnica (tarjeta ITV) del vehículo adquirido; fotocopia del permiso de circulación del vehículo adquirido o fotocopia del permiso de circulación provisional emitido por la Dirección General de Tráfico; cuando se supere un importe de 3.000 euros en la ayuda será necesario presentar un certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias; fotocopia de la factura de compraventa del vehículo, debiendo ser la fecha de la misma posterior a la fecha de registro de la solicitud de ayuda, asimismo, en la factura se hará constar la ayuda pública; también será necesario entregar los documentos justificativos del pago de la factura de compraventa del vehículo; certificación que acredite los datos bancarios y por último, en caso de que achatarre su anterior coche, el certificado que acredite la baja y achatarramiento de ese vehículo.