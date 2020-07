Los autónomos son uno de los colectivos que con más virulencia está sufriendo la crisis del coronavirus. En la mayor parte de se trata de pequeños negocios familiares en los que primero el confinamiento y ahora la ralentización de la actividad han desplomado los ingresos, acabado con muchas empresas y puesto en grave riesgo de supervivencia a otras muchas. En este sentido, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA ha realizado por tercer año consecutivo una encuesta a los autónomos para conocer los hábitos del colectivo en vacaciones. Los resultados revelan que sólo uno de cada cuatro autónomos, en concreto el 27,4%, se cogerá algunos días de vacaciones este verano, la mitad que en 2019, cuando el 53,8% de los trabajadores por cuenta propia afirmó que se iría de vacaciones.

Cuatro de cada diez autónomos señalan que en «este año tan atípico» no cogerán vacaciones para intentar recuperar la actividad perdida en los últimos meses. Uno de cada cinco aseguran que desde que son autónomos nunca han podido cerrar su negocio. Un 10,7% aún no ha decidido qué hará este verano y está a la espera de la evolución de su actividad en los próximos días. Centrándose en ese 27,4% de autónomos que sí se cogerá unos días de vacaciones, una cuarta parte afirma que, aunque cerrará su negocio unos días, no saldrá de su vivienda habitual, opción únicamente elegida por el 10,8% de los autónomos hace un año.

Sólo el 1,6% de los autónomos encuestados señala que se irá a pasar unos días fuera de España, frente al 11,8% que decidieron viajar al extranjero en 2019. Según ATA, únicamente el 5,3% del total de autónomos encuestados afirman que este año sus vacaciones serán similares a años anteriores y se cogerán los mismos días de vacaciones, mientras que el 16,4% señala que a pesar de que disfrutará de unos días de descanso, éstos serán muchos menos que los habituales. «La actual situación afecta de forma directa a las vacaciones de los autónomos. Muchos no se van a ir, y los que se van en su mayoría se irán menos de una semana. Hay mucha incertidumbre», señaló Lorenzo Amor, presidente de ATA. Por ello, reclamó al Gobierno que ponga en marcha «medidas urgentes y extraordinarias para los autónomos que se vean obligados a cesar su actividad a causa de rebrotes o medidas sanitarias».

Un rescate de 5.000 millones

En este sentido, la secretaria general de la organización de autónomos Uatae, María José Landaburu, advirtió ayer que sería «catastrófico» que se produjera «un apagón en la protección social de los autónomos a partir del próximo 1 de octubre». Para Upta, otra de las organizaciones del sector, los autónomos no resistirían otro confinamiento y más de 600.000 negocios echarán el cierre este año si continúan los rebrotes de coronavirus. «Ni las prestaciones, ni las ayudas serían capaces de sostener el actual número de autónomos», avisa. Upta calcula que el coste de un nuevo «rescate» a los autónomos superará los 5.000 millones de euros entre prestaciones y exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social.