El acceso al agua potable, un paso básico para el desarrollo de la población vulnerable

El programa EncASa Oaxaca, puesto en marcha por Acciona.org The Energy & Water Foundation en México en 2018 es solo un ejemplo de cómo la solidaridad puede ayudar a mejorar la vida de las poblaciones más desfavorecidas. Su objetivo es mejorar las condiciones de vida de los hogares oaxaqueños en pequeñas comunidades rurales, en pobreza y pobreza extrema, mediante su acceso a servicios básicos. La enorme dispersión poblacional y la deficiente infraestructura de comunicaciones de las áreas rurales oaxaqueñas hacían enormemente complicado el abastecimiento tradicional (redes de distribución) en estas comunidades. Gracias a esta iniciativa, 1.110 hogares y 4.200 usuarios pueden disponer de agua sin tener que recorrer largas distancias para recogerla, una tarea que habitualmente recae en mujeres y niñas.

Baño seco

La tecnología que más ha interesado en estos hogares ha sido el baño seco, un sistema de saneamiento apropiado para entornos donde hay escasez de agua, como el estado mexicano de Oaxaca, que sufre una sequía recurrente. El baño seco hace innecesaria la descarga de agua de los retretes convencionales, siendo igual de higiénico al utilizar una mezcla secante (cal y tierra) que evita olores, la presenciai de insectos o contagios de enfermedades... Además, esta instalación saca rendimiento a los excrementos –o aguas grises– mediante la separación de la orina de las heces, de manera que ambas se puedan aprovechar como fertilizante: la primera, tras un tiempo de reposo y su posterior dilución, y las segundas, después de unos meses de compostaje en las cámaras a las que van a parar y que sirven de base para la cabina donde se ubica el retrete. Estos baños secos, al igual que otras instalaciones del catálogo que requieren trabajos de construcción, son ejecutados por los propios usuarios bajo la supervisión de acciona.org, que los instruye y capacita para llevar a cabo esta actividad con garantías, así como para su posterior mantenimiento.

4.200 millones

Inicitaivas de este tipo son esenciales para las poblaciones más vulnerables, más teniendo en cuenta que 4.200 millones de personas en el mundo no tienen acceso a servicios de saneamientos gestionados de forma segura y 3.000 millones no disponen de instalaciones básicas para algo tan simple en los países avanzados como lavarse las manos. Otros 600 no disponen ni siquiera de acceso a agua potable.

Las consecuencias de estas carencias de servicios básicos son principalmente problemas sanitarios como enfermedades diarreicas provocadas por la ingesta de agua contaminada. El consumo de agua insalubre es responsable de casi dos millones de muertes cada año. Una necesidad, la del agua potable, que se hace más importante que nunca en un momento como el actual, en que la COVID-19 se ha convertido en una pandemia mundial. El acceso al agua potable en el hogar ayuda directamente a las familias necesitadas a prepararse y protegerse de esta pandemia, porque pueden lavarse las manos y no tienen que salir de sus hogares para recoger agua.

Proyecto del BBVA

Otro ejemplo de cooperación es el de la Fundación de Microfinanzas BBVA (FMBBVA), que cuenta en Perú con un programa específico para facilitar el acceso a agua y saneamiento a los emprendedores con bajos ingresos a los que atiende en colaboración con la ONG Water.org, un referente en esta área de desarrollo que ya ha ayudado a mejorar la vida de 27 millones de personas en todo el mundo. Esta alianza busca, además, llevar esta iniciativa a otros países en los que FMBBVA está presente: Colombia, República Dominicana, Chile y Panamá. El acuerdo de FMBBVA con Water.org «tiene como objetivo que nuestros emprendedores en situación de mayor precariedad tengan acceso al suministro de agua limpia como recurso esencial para su desarrollo», asegura la responsable de Soluciones Financieras Sostenibles de la FMBBVA, Concepción Blanco.

Water.org

Por su parte, Jessica Jacobson, senior manager de Instituciones Financieras en Water.org, ha hablado también de la importancia de alianzas como ésta para llegar a más personas, especialmente en un país como Perú, en el que todavía tres millones . La mayoría de los necesitados están concentrados en las zonas rurales y peri-urbanas. «Sin embargo, las microfinanzas, a través de entidades como la de la Fundación Microfinanzas BBVA en Perú, nos permiten llevar estos servicios básicos hasta los hogares de las poblaciones vulnerables», ha dicho Jacobson.

Hasta este momento, la entidad peruana de la fundación de l banco ha concedido más de 30 millones de euros en créditos para este fin, que busca dar un paso más hacia el desarrollo sostenible en América Latina, todavía hoy la región más desigual del planeta. Un objetivo compartido con Naciones Unidas, y su Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.