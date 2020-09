Escrivá reconoce que las pensiones subirán con el IPC solo si hay acuerdo en el Pacto de Toledo Teme que no haya tiempo para aplicarlo. Estima que el coste asociado a los ERTE será de unos 1.000 millones al mes. Recado para los empresarios: “Entre la propuesta que se aceptó y que la que no se aceptó no había mucha diferencia”