El negocio del alquiler: estas cinco capitales superan el 7% de rentabilidad

El mercado del alquiler en nuestro país continúa encareciéndose ante una escasez de oferta y una demanda imparable. Aunque este escenario impide a muchas personas convertirse en inquilinos, es el ideal para aquellos propietarios que tienen una vivienda vacía, puesto que este mercado les ofrece rentabilidades cada vez más atractivas. Tanto es así que la rentabilidad bruta media alcanzó en julio el 6,74%, con varias capitales de provincia superando incluso el 7%, según muestra el informe de pisos.com.

Este porcentaje supone un incremento de 70 centésimas respecto al mismo periodo de 2024 cuando se situó en el 6,04% y un aumento de seis centésimas con relación al pasado mes de junio del 2025 (6,68%). Y es que, con un precio medio de compra de 216.810 euros para una vivienda tipo de 90 metros cuadrados y una renta mensual de 1.218 euros, los propietarios obtuvieron unos ingresos brutos anuales de 14.623 euros.

Tarragona (8,07%), Jaén (7,35%), Ávila (7,10%), Castellón de la Plana (7,05%) y Córdoba (7,05%) fueron en el séptimo mes del año las capitales de provincia más rentables para alquilar una vivienda, todas ellas con rentabilidades superiores al 7%. Por el contrario, las capitales menos rentables fueron Donostia-San Sebastián (3,67%), Palma (4,35%), Pamplona (4,59%), Cádiz (4,60%) y Málaga (4,63%). "Las dos grandes capitales de provincia de España, Madrid y Barcelona, presentan un rendimiento similar. Barcelona escala del 6,78% en junio al 6,88% en julio mientras que Madrid pasa del 4,93% al 5,03%", afirma el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font.

"Alquilar un inmueble en España cada vez es más caro. Ante un escenario con una oferta insuficiente hay propietarios que se suben a la ola de las subidas para sacarle a su piso una mayor rentabilidad, ya que aunque el precio sea una barrera, no faltarán inquilinos", sentencia el experto.