La venta de Lotería de Navidad se hunde y hace un agujero de 1.200 millones a Hacienda

Este año, la crisis económica que ha traído el coronavirus es tan profunda que o no hay dinero ni para Lotería o no hay ganas de participar en sorteos tan emblemáticos como el de Navidad. Según los datos recopildos por la Agrupación nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería (Anapal), entre julio y octubre estos establecimientos han vendido un 30% menos de billetes para este sorteo. La evolución de las ventas en los colectivos que tradicionalmente son el motor de las ventas para este sorteo como los clubes deportivos, las entidades festivas, las empresas u organizaciones sociales los datos son “muy preocupantes y no registran el volumen de años anteriores, con una caída del 50%”, alertan desde Anapal.

Con esta caída de las ventas a colectivos y empresas que tradicionalmente compran y reparten participaciones para “El Gordo” de Navidad, los loteros advierten de que el Estado puede dejar de ingresar 1.200 millones de euros en ventas precisamente en un momento en que las arcas públicas están muy castigadas por la Covid-19. “Con estas cifras reales de las ventas durante el período post confinamiento y la previsión de ventas del Sorteo de Navidad, podemos concluir algo que ya avisábamos: nuestra campaña más importante va a verse muy seriamente afectada por la crisis del coronavirus. Y lo que es peor, corre grave riesgo la aportación a las arcas públicas de los beneficios que reportan esos más de 1.200 millones de euros en ventas”, advierten desde Anapal.

Como consecuencia de los datos obtenidos, desde la agrupación solicitan “de forma urgente la reunión de la Comisión de seguimiento eco­nómico que se creó a instancias de Anapal, en el acuerdo de 9 de mayo de 2020, con el fin de evaluar las medidas necesarias para proveer a las administraciones de loterías de la capacidad económica necesaria para po­der afrontar la gestión del Sorteo de Navidad y las previsibles pérdidas que en la gestión de los juegos se producirá en 2020”, reclama Anapal. En juego, advierten, están 14.000 puestos de trabajo.