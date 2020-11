Los patinetes eléctricos son una alternativa sostenible a los vehículos de combustión y al transporte público, sobre todo en el caso de las grandes ciudades. El precio puede ser un factor importante a la hora de decidirse por un modelo y otro. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que se pueden encontrar buenos patinetes eléctricos por unos 300 o 400 euros, pero también hay una serie de características que debes conocer antes de compar un vehículo de este tipo.

Velocidad máxima

Hay que tener cuidado con la velocidad máxima cuando se va a comprar un patienete eléctrico, ya que no debe superar los 25 kilómetros por hora para poder circular por la vía pública. Aunque por el momento no hace falta carnet de conducir para ir en patinete, esto vehículos tienen que cumplir las normas de circulación, por lo que no se puede manejar un patinente bajo los efectos del alcohol y las drogas, usando auriculares o el teléfono móvil. Además, aparato debe llevar luces para conducirlo por la noche y el conductor tiene que vestir con prendas reflectantes. En estos vehículos solo puede circular una persona. Incumplir alguna de estas normas puede acarrear una sanción de entrer 200 y 1.000 euros.

Peso y dimensiones

La OCU ha elaborado una guía de compra para adquirir el patinete que mejor se ajuste a las necesidades del cliente. Las dimensiones del patinente y su peso van a influir en el manejo del vehículo y la comodidad a la hora de conducirlo, cargar con él en el transporte público o el espacio que ocupa en casa o en el trabajo. La mayoría de los productos analizados por la OCU pesan en torno a los 13 kilogramos, aunque se pueden encontrar algunos más ligeros, de u nos 11 kg, y otro más pesados.

El tamaño de la plataforma, la superficie donde el conductor maneja el vehículo, debe ser de unos 45 centímetros de largo y 17 centímetros de ancho. Además, un aspecto importante es saber si la altura del manillar es ajustable, ya que es posible que un patinete fijo no se ajuste bien a la estatura del consumidor.

Frenos y seguridad

Importante: para una mayor seguirdad, el patinete debe contar con frenos de disco en su rueda trasera. Son los más seguros y eficaces, sobre todo en terreno irregular, según la OCU. También son interesantes los modelos que cuentan con frenada regenerativa, que recargan la batería aprovechando la energía cinética.

Los neumáticos hinchables y la suspensión ayudan a absorber mejor las irregularidades del terreno. La conducción es más cómoda, pero también más segura porque se evitan las vibraciones. El punto negativo es que este tipo de patinetes necesita un mayor mantenimiento. El diámetro de la rueda también influye en la estabilidad, cuanto más grande sea, mejor respuesta tendrá frente a los baches

Autonomía y batería

Uno de los aspectos en los que hay que fijarse es en la batería, ya que las prestaciones pueden variar mucho en función del modelo. La organización explica que unos aparatos pueden recargarse en menos de 3 horas, mientras que otros pueden llegar a necesitar entre 6 y 7 horas.

La batería también influye en la autonomía del aparato. El usuario tiene que pensar el uso que le va a dar al vehículo, ya que algunos apenas tienen 10 kilómetros de autonomía, mientras que otros pueden sobrepasar los 35 kilómetros. La OCU advierte que una mayor autonomía puede implicar un precio más elevado y la compra de un aparato más pesado y, por lo tanto, menos manejable.

Normativa

La popularidad de estos aparatos ha provocado que el Gobierno decidiera regular su uso para disminuir el número de accidentes de tráfico. Por el momento, no es necesario tener ningún permiso para conducir estos vehículos. No obstante, la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene que aprobar un manual de características e los vehículos de movilidad personal. A los 24 meses de su publicación, será obligatorio tener un certificado para circular con ellos. El Real Decreto del 10 de noviembre que modifica el Reglamento General de Circulación y el de Vehículos prohíbe la circulación de los patinetes eléctricos por travesías, vías interurbanas, autopistas y autovías que transcurren dentro de poblado, así como en túneles urbanos. Tampoco podrán circular por las aceras y zonas peatonales. Esta normativa entrará en vigor el próximo 2 de enero.