La restauración se harta: “Somos gente pacífica, pero se nos acumulan las cerillas en el bolsillo”

Cuando la ministra portavoz María Jesús Montero anunció ayer que el Ejecutivo seguía trabajando «con celeridad y rigor» para poder llegar en tiempo y forma a la aprobación del plan de ayudas a la hostelería antes de que acabe el mes, una nueva decepción asomó en el rostro de los hosteleros, que esperan desde hace casi dos meses la aprobación del prometido plan Horeca. «Ya va a llegar tarde», se lamentan. Montero volvió a reiterar que el Gobierno no actúa «con prisas» y que su intención es alcanzar un «amplio consenso».

De nuevo palabras huecas para un sector que ayer presentó su Anuario 2020, con unas cifras que deberían asustar a la ministra de Hacienda: una pérdida de facturación de 67.000 millones de euros, un cierre de casi un tercio de los locales –entre 85.000 y 100.000– y la destrucción de una cuarta parte del empleo –unos 400.000 puestos de trabajo–, que llegarán hasta un millón tras la campaña de Navidad «si no se toman medidas».

Unas medidas que siguen sin llegar y que rebosan ya el límite de aguante de los hosteleros. «Somos gente pacífica, pero a lo mejor hay que empezar a quemar algo para que nos hagan caso porque se nos acumulan las cerillas en el bolsillo, y los hosteleros están desesperados» manifestó con tristeza y cierta ironía José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España, responsable de la presentación de este informe, que augura dos posibles escenarios de recuperación del sector, que dependerán de los efectos de los rebrotes, de la tercera ola y del impacto de las ayudas que lleguen. En el caso más favorable, con un escenario de mayor recuperación, «las cifras precovid no se conseguirían recuperar hasta finales de 2021 o principios de 2022». En el peor de los escenarios, todo se retrasará al menos dos años. «Ahora mismo seguimos sin conocer el plan, ni las medidas, ni las circunstancias en las que se está haciendo, porque no nos han invitado a sentarnos en una mesa para trabajar. Es incomprensible lo que están haciendo».

Los hosteleros siguen esperando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez apruebe de una vez por todas el plan prometido y que sigue pendiente. Aseguran desconocer la razón de esta «incomprensible espera. Confiamos en que lleguen estas ayudas y parece ser que serán aprobadas para el próximo Consejo de Ministros, pero con este Gobierno nunca se sabe. La desinformación es absoluta. Emplea el método de Radio Macuto, y ahora mismo seguimos sin conocer el plan, ni las medidas, ni las circunstancias en las que se está haciendo, porque no nos han invitado a sentarnos en una mesa para trabajar. Tenemos hilo directo con el Ministerio, pero no sirve de nada. No sabemos cuáles son las medidas ni en qué consisten, no sabemos si nos van a poner contentos o nos van a cabrear más», ha subrayado Yzuel.

El presidente de los hosteleros exige una solución a un Gobierno al que acusa de actuar tarde y mal. “La hostelería española es un sector estratégico de nuestra economía al que este Gobierno ha mostrado una total falta de empatía y de respeto. Necesitamos ayudas ya, para ayer, porque lamentablemente todo ha empeorado desde que anunciaron ese plan que nunca llega, que era urgente hace meses y es más urgente ahora”, concluyó.