Estas son las fechas en las que cada entidad ingresa el paro y los ERTE en febrero de 2021

Con el inicio de la crisis sanitaria y económica, Gobierno y entidades llegaron a un acuerdo para adelantar el pago de las prestaciones por desempleo con el fin de ayudar a los afectados. Las asociaciones bancarias AEB, CECA y UNACC colaboraron con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para que así fuera. De esta manera, las entidades que se adhiriesen voluntariamente a la iniciativa podrían proceder al pago de las prestaciones de forma adelantada, habitualmente entre lo días 2 y 5 de cada mes. Sin embargo, con el paso de los meses algunas entidades decidieron volver a la fecha de ingreso habitual: entre el 10 y el 15 de cada mes.

Los efectos de la Covid-19 siguen haciendo mella en la población, por ello buena parte de los grandes bancos siguen adelantando el pago. En concreto, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del 4º trimestre acaba de ofrecer sus peores datos anuales desde la reforma laboral de 2012. Recoge 3,7 millones de parados oficiales, un 16,5% más que en 2019, y cierra el año 2020 con 622.000 empleos destruidos y 527.900 desocupados más.

Estas son las fechas previstas por cada entidad para abonar el paro y los ERTE:

Santander

Los operadores de atención al cliente de Banco Santander indican que el ingreso se producirá entre los días 8 y 10 de febrero.

BBVA

Desde BBVA, señalan que se ingresarán tanto el paro como los ERTE antes del día 5.

Banco Sabadell

En Sabadell, concretan que el día 2 de febrero pasarán los ficheros y el ingreso se hará el miércoles 3 de febrero.

Bankia

Por el momento, sus operadores señalan que la entidad no tiene contemplado ningún adelanto y que el ingreso se producirá a partir del día 10 de febrero. No obstante, no descartan que pueda haber alguna orden por la que se adelante el pago.

CaixaBank

Fuentes de la entidad confirman que el ingreso, tanto del paro como de los ERTE, se producirá el miércoles 3 de febrero.

Bankinter

Fuentes de Bankinter confirman que el ingreso se hará de forma anticipada entre los días 4 y 5 de febrero. Además, añaden que seguirán abonando las cantidades en estas fechas durante tres meses más, hasta abril.

Cajamar

Sus operadores señalan que no se adelantarán las cantidades como ocurrió durante el confinamiento, sino que se pagarán a partir del día 10.

Unicaja

Por su parte, Unicaja lo adelantará como otras entidades al día 3 de febrero.

ING

El banco naranja confirma que también abonará el paro y los ERTE el día 3.

No he cobrado el ERTE o he cobrado de menos: ¿qué hacer?

Si se encuentra entre los afectados que siguen sin cobrar el ERTE, el SEPE creó un correo para hacer frente a las quejas por no haber cobrado o por haber cobrado un cantidad menor a la correspondiente. El correo es: miprestacion2020@sepe.es. El SEPE también habilitó dos números gratuitos para atención al público: 900812400 para los ciudadanos y 900812401 para empresas. Sin embargo, esta vía puede no resultar efectiva ya que estas líneas siguen colapsadas. Para consultar el estado de su ERTE, también lo podrá hacer a través de la sede electrónica del SEPE. Tras pulsar en el apartado “Personas”, deberá seleccionar la opción “Consulte su prestación” y tendrá que entrar con el certificado digital, DNI electrónico o usuario Cl@ave.