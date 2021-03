¿Cuál es el límite de edad para mejorar la pensión de los autónomos?

Muchos contribuyentes se preguntan qué será de su futuro cuando dejen de trabajar. La incertidumbre de las pensiones afecta a muchos ciudadanos que se preguntan, entre otras cosas, cómo se puede percibir más cuantía en la pensión. Entonces, ¿es posible optimizar el rendimiento de las contribuciones para luego disfrutar de una pensión más alta?

Antes de nada cabe aclarar la edad de jubilación. Desde este mes de enero los autónomos que vayan a jubilarse deben tener 65 años y 37 años y 3 meses cotizados. En caso de no haber alcanzado el periodo de cotización, basta con haber cumplido 66 años. En esta misma línea, se ha ampliado a 24 años (y serán 25 en 2022) el periodo cotizado obligatorio para percibir pensión.

Una de las posibilidades para optimizar la pensión es cotizar por la base máxima a partir de los 42 años. Así, teniendo en cuenta los 24 años restantes que quedarían de contribución, esta cifra constituye el tiempo que se va a tener en cuenta para el cálculo de la pensión y no los años anteriores.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que a partir de los 47 años la Seguridad Social ya no permite establecer bases superiores a los 2.052 euros mensuales si no se estaba haciendo justo antes de esa edad. El motivo es simple: la Seguridad Social trata de evitar que los autónomos que no han contribuido tanto al sistema se beneficien de las cuantías más elevadas con sólo cotizar al alta sus últimos años.

Así pues, la fórmula para beneficiarse de una pensión más alta es subir la base de cotización todo lo posible a los 42 años. Esa es la manera de obtener una cuantía elevada en la jubilación.

Alternativa: planes de pensiones

Muchos autónomos no pueden subirse la cuota de cotización y ven cómo, una vez dejan de trabajar, sus pensiones son mucho más bajas que las de los trabajadores por cuenta ajena. Una alternativa a esto serían los planes de pensiones: pagos mensuales que ejecuta una persona a una entidad, que gestionará y almacenará ese dinero por un tiempo determinado.

El contribuyente podrá rescatar su plan en un futuro, obteniendo tanto el dinero depositado a lo largo de los años como la rentabilidad que haya podido generar.