Rebelión en el Palace ante un ERE masivo

Los trabajadores del Hotel Palace de Madrid, el que fuera el más grande de Europa cuando se levantó con sus 400 habitaciones en 1912, están en pie de guerra. El motivo no es otro que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) puesto en marcha por el fondo Archer, propietario también del Hotel Arts de Barcelona y de otros 9 grandes hoteles europeos con un valor de mercado de unos 2.000 millones de euros. Aunque el fondo considera que el ERE sobre 152 empleados, casi la mitad de la plantilla, se debe a que la compañía tiene que «actuar ahora» para ajustar sus operaciones «con el fin de proteger el futuro del hotel a largo plazo», los trabajadores consideran un «despropósito» la medida que, a su juicio, busca la contratación de trabajadores externos.

Por eso, el sindicato CC OO se concentró hoy y lo hará mañana ante la entrada principal del hotel madrileño ante la «falta de responsabilidad social» de los propietarios del centenario hotel al pasar de los ERTE aprobados, y después de recibir numerosas ayudas del Estado, «a pretender presentar un ERE para despedir a una parte importante de la plantilla, cuando todos los expertos vaticinan una recuperación rápida del turismo tras la llegada de la vacuna», remarcó el responsable del sector de Hospedaje de la Federación de Servicios de CC OO de Madrid, Miguel Ángel Ortiz, quien subrayó que «las empresas no solo buscan rebajar las plantillas, sino también reducir los salarios y las condiciones laborales». Ortiz explicó a LA RAZÓN que no admitirán ningún despido, «como mucho prejubilaciones o bajas incentivadas». «De una plantilla con 339 trabajadores pretenden quedarse con 187 empleados. Claramente, no son suficientes para dar servicio en un hotel de lujo con 470 habitaciones. Así que, o bajas la calidad o se van a quedar con el mínimo y luego van a contratar o externalizar, porque con esa plantilla da para atender al 10% de la ocupación del hotel», añadió.

Para Ortiz, en la misma situación que el Palace están el resto de hoteles de Madrid, con una ocupación actual bajo mínimos. «Sin embargo, nadie está optando por despidos traumáticos y más aún cuando estamos saliendo del túnel y cuando hay una herramienta como son los ERTE».

CC OO advierte que junto al ERE extintivo de casi la mitad de la plantilla también se ha presentado un expediente de modificación sustancial de las condiciones laborales, mediante el cual se producirá «un empeoramiento de las condiciones de trabajo y un perjuicio para la salud laboral por el aumento de las cargas de trabajo». Por todo ello, CC OO, junto al resto de los sindicatos y el apoyo de la plantilla, ha convocado un calendario de movilizaciones, empezando por dos concentraciones en la puerta principal del hotel «sin descartar un calendario de huelgas intermitente hasta conseguir la retirada del ERE».

Pero los propietarios del Hotel Palace consideran que «con los huéspedes eligiendo sus vacaciones más cerca de sus domicilios habituales, el cambio en la demanda de los viajes de negocios y una reducción en la celebración de conferencias y eventos, es probable que experimentemos un entorno comercial complicado durante mucho tiempo».