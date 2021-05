Mercadona te ayudará a lucir pelazo con este producto

El cuidado del cabello se ha convertido desde hace tiempo en uno de los indispensables de la belleza, después de mucho tiempo siendo el gran olvidado, con la llegada del buen tiempo, el calor y el tan ansiado verano a la vuelta de la esquina también debemos cuidar nuestro cabello, que luzca con más brillo, más natural y ya no tiene por qué ser solo con productos de farmacia o parafarmacia.

Mercadona, líder absoluto de ventas en algunas de sus cremas, sérum y productos de maquillaje, y que además siempre intenta mejorar e innovar con sus productos nos trae lo que está siendo una revolución para nuestro cabello con fórmula mejorada. Los exfoliantes capilares se han convertido en la última moda para el cuidado capilar, y el supermercado valenciano no iba a ser menos en esta faceta, por eso Deliplus , una de las firmas de cabecera de Mercadona y de las más populares, que además de procurarnos multitud de productos para el cuidado corporal y facial, también lo hace para nuestro cabello.

Exfoliante capilar con extracto de pepino

En la línea capilar de Deliplus que se encuentra en todos los supermercados físicos de Mercadona cabe destacar entre todos los productos que ayudan a mejorar el cabello el bálsamo exfoliante capilar Detox. Este producto es apto para todo tipo de cabellos y contiene extracto de pepino, lo que hará dar brillo y un olor especial a tu cabello.

Todos tenemos claro lo importante que son los exfoliantes para la cara o el cuerpo, pero seguro que no te has planteado por qué es importante también exfoliar el cabello, puesto que la salud del cabello también se ve deteriorada por la contaminación, el medio ambiente, el uso de tintes, lacas y otro tipo de productos que usamos para nuestro pelo en el día a día. Es por ello que es importante usar un exfoliante para el cuero cabelludo, de esta manera podrás limpiar de manera profunda el cabello , ayuda a que se eliminen las células muertas de la superficie (aunque no se tenga caspa) y así los poros del pelo podrán estar limpios de impurezas. Además este exfoliante capilar en forma de bálsamo le ayudará a mejorar la textura y aspecto de su cabello, si usted piensa que su cabello ha perdido fuerza o brillo, puede probar a usar este exfoliante capilar para darle la limpieza que necesita al cuero cabelludo.

El supermercado valenciano triunfa con este exfoliante capilar , Bálsamo exfoliante capilar Detox de Deliplus

La forma de usarlo es aplicarlo con el cabello húmedo, desde las raíces hasta las puntas, masajeando con movimientos circulares para que el exfoliante pueda actuar mejor en todo el cabello y el cuero cabelludo. Notará que al cabo de unos minutos el frescor del que hace gala el nuevo exfoliante Detox se hace patente, tendrá que aguantar unos minutos más para después aclarar con agua abundante y a continuación lavar el cabello con su champú habitual.

Este bálsamo exfoliante de Deliplus puede usarse una o dos veces por semana, sin excederse y no es recomendado para las personas que tienen el cuero cabelludo sensible.

Si usted quiere mejorar los resultados solo tendrá que seguir una rutina semanal con este producto y los cambios los notará en pocas semanas, además el Bálsamo exfoliante capilar Detox Deliplus está a la venta en todos los supermercados físicos de Mercadona a un precio de 2,10 euros, lo que por supuesto, lo hace aún más interesante. Ya sabe, si necesita un poco de respiro para su pelo, o si ha notado que últimamente ha perdido el brillo o la grasa se ha apoderado de su cabeza, anímese a usarlo, seguro que el resultado le sorprenderá.