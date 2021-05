¿Cómo elegir el mejor seguro de moto? Puede pagar hasta seis veces más según la compañía

Más caro no es necesariamente mejor. Al contratar un seguro de moto comparar los precios de al menos tres compañías es clave para evitar pagar hasta seis veces más por las mismas coberturas, advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tras un análisis de las pólizas de motocicletas que ofrecen 22 aseguradoras.

La Organización pone dos ejemplos en los que la diferencia de precios es abismal. El coste de una póliza a terceros ampliada con incendio y robo para una Kawasaki Z900, contratada por conductor de 54 años con 10 años de experiencia y ningún siniestro culpable, varía entre los 686 y los 114 euros al año (sin franquicia), que es la que ofrece Génesis, cuya póliza reúne la mejor relación calidad precio para este caso concreto. Es decir, hasta seis veces más. Por otro lado, las diferencias de coste de una póliza a todo riesgo para la misma moto y el mismo conductor también son muy elevadas: entre 1.522 y 295 euros al año (también sin franquicia).

Para evitar pagar de más, OCU cuenta con un comparador que organiza las ofertas de seguros en función de criterios de calidad y precio, con lo que podrá elegir la que más le convenga, teniendo en cuenta las valoraciones hechas sus nuestros expertos y la prima más ajustada a su caso concreto. Además, la Organización de Consumidores y Usuarios destaca seis aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir un seguro de moto:

1. Si se contrata robo, incendio o daños propios, que la indemnización en caso de pérdida total permita recuperar el valor de la moto nueva durante los primeros años y, en su defecto, al valor venal aumentado un 30%.

2. Para la garantía de robo, que incluya la sustitución de piezas sustraídas; hay compañías que solo contemplan el robo de la moto al completo.

3. En la asistencia, que sea rápida; alguna aseguradora ofrece la llegada de la grúa en una hora, el peritaje en 24 horas y la reparación en 72 horas.

4. La protección jurídica debería alcanzar un importe de al menos 3.000 euros en gastos de abogado de libre elección.

5. Comprobar que se incluye la indemnización por los daños en el casco o en la ropa técnica en caso de accidente, una cobertura poco habitual en la mayoría de las compañías.

6. Y si se tienen hijos menores de edad, que la responsabilidad civil voluntaria contemple la posibilidad de que uno de ellos utilice la moto sin permiso.

¿Y si no me aseguran?

“Es posible que por ciertas condiciones propias, las compañías no quieran venderle un seguro, ya sea a terceros (aunque esto es muy poco común) o bien a todo riesgo”, advierte OCU. La Organización destaca sobre todo las dificultades a las que se enfrentan los conductores jóvenes y noveles al buscar un seguro para su moto, sobre todo a todo riesgo. Muchos obtienen el no por respuesta y los que consiguen un seguro suelen tener que hacer frente a precios muy elevados. Por ejemplo, una póliza a terceros ampliada para una chica con carnet desde hace un año con una moto nueva de 125 cc valorada en 2.200 euros, no baja de 400 euros al año.

La opción más barata suele ser el seguro obligatorio que ofrece el concesionario de la marca de la moto, pero con una cobertura muy limitada, a veces solo es el seguro obligatorio de responsabilidad civil que cubre los daños causados a terceros. Aunque queda otra alternativa. “Si ha sido rechazado por escrito por dos compañías puede dirigirse al Consorcio de Compensación de Seguros (tel. 902 222 665), que se encargará de proporcionarle la cobertura mínima obligatoria”, explica OCU.