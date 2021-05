Cómo tener una cuenta corriente que le cobre poco o que incluso le devuelva dinero

Tener domiciliada la nómina, contratar préstamos, seguros o productos de inversión son algunos de los requisitos de vinculación que exigen las entidades para evitar comisiones. Los gastos que deben afrontar los clientes de una entidad por el mantenimiento de su cuenta, por contar con un tarjeta o por realizar operaciones pueden dispararse si no cumplen estas condiciones de vinculación que se han endurecido en los últimos tiempos. Pero resignarse no es la única opción.

Comparar entre entidades y elegir la opción que mejor se adapte a nuestras necesidades es la decisión más inteligente. Lo hacemos con productos del supermercados, tarifas de internet, de luz y gas, ¿por qué no con nuestra cuenta bancaria? La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) da cinco consejos para elegir un cuenta corriente que no le cueste dinero o incluso que se lo devuelva.

1. Mayor vinculación, mejores condiciones

Las entidades ofrecen condiciones más atractivas solo para los clientes con mayor vinculación para contrarrestar la caída de los márgenes de beneficio por la política de bajos tipos de interés del Banco Central Europeo. Por ejemplo, ofrecen exención de comisiones de mantenimiento, o de comisiones de emisión y renovación de tarjetas de débito, o bien transferencias e ingreso de cheques gratuitos. Pero para acceder estos privilegios los requisitos de vinculación son cada vez más exigentes. OCU destaca los casos de la Cuenta Nómina de Caixabank, la Cuenta Expansión del Banco Santander y la Cuenta One Nómina del Banco Santander, en las que pese a tener, incluso domiciliando la nómina y los recibos, se puede llegar a pagar más de 120 euros al año.

2. Existen cuentas que devuelven dinero

En cambio hay cuentas que en lugar de ser caras, ofrecen algún tipo de retribución a sus clientes. Este es el caso de la Cuenta Nómina de Bankinter, que ofrece un rendimiento de hasta 250 euros el primer año para nuevos clientes al domiciliar la nómina. Es más, alguna entidad ofrece una rentabilidad de hasta un 0,5% anual en su cuenta nómina sobre los saldos medios de la cuenta y otras devuelven un porcentaje de algunos de los recibos domiciliados. Eso sí, aunque la vinculación es mínima y las ventajas son muy elevadas, los bancos pueden modificar las condiciones en cualquier momento, simplemente notificándolo con una antelación de dos meses.

3. Banca online para evitar vinculaciones

Si no está dispuesto a aceptar vinculaciones, la mejor opción es abrir una cuenta en un banco online o una cuenta online en un banco tradicional. Este tipo de cuentas no ofrecen rendimiento alguno, pero tampoco cobran comisiones de mantenimiento, uso de la tarjeta o transferencias, aun cuando no se domicilien nóminas y recibos. No obstante, la brecha digital impide que ciertas personas de avanzada edad puedan conocer y manejar este tipo de cuentas, lamenta OCU.

4. No pague por sacar dinero en los cajeros

Para evitar las elevadas comisiones de cajero que cobran algunas entidades es aconsejable aprender dónde sacar dinero sin coste. Para hacer la elección de cuenta más fácil, OCU cuenta con un comparador abierto a todos los consumidores, que permite filtrar aquellas cuentas con las condiciones más interesantes según el perfil de cada cliente. Precisamente en este comparador podrá consultar, además, en qué cajeros es posible sacar dinero en cada entidad sin pagar comisiones.

5. Compare y no se fíe de los anuncios

“Dada la diversidad de ofertas y requisitos, la mejor opción depende en último término del perfil de cada usuario”, subraya la OCU. No se fíe de los anuncios, ni tampoco de cualquier recomendación, compare.