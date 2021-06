Estas son las fechas en las que empiezan las rebajas de verano en Zara, Mango, H&M, El Corte Inglés y otras tiendas

A pesar de que encontrar descuentos a lo largo de todo el año es una tarea bastante fácil, las rebajas de verano siguen siendo una fecha señalada en el calendario de los españoles. Esta etapa de ofertas estivales es esperada con gran expectación para renovar la ropa de invierno a un bajo coste o para adquirir esas prendas especiales de verano cuyo precio original no podemos o no queremos pagar. La campaña de verano del año pasado llegó cargada de incertidumbre tras el fin del primer estado de alarma. Este año, con un escenario más estable, no hay ninguna duda de que las tiendas funcionarán a pleno rendimiento aunque, claro está, todavía con ciertas restricciones de aforo. Si ya se está preparando para las de este año, le conviene saber en qué fechas arrancan las rebajas en las principales tiendas como Zara, Mango, H&M o El Corte Inglés, entre otras.

Inditex: Zara, Stradivarius, Bershka ...

El calendario de rebajas de verano suele fijarse entre el 1 de julio y el 31 de agosto. No obstante, la mayoría de las marcas opta por adelantarse unos días. Este año el grupo Inditex, formado por firmas tan reconocidas como Zara, Stradivarius, Bershka, Uterqüe, Lefties, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti y Zara Home, dará la bienvenida a las rebajas el 23 de junio en la web y app para las compras online, y el 24 de junio en las tiendas físicas, según confirman medios especializados en moda. El pasado 2020 empezaron el 25 de junio.

Mango

En Mango, sus rebajas comenzaron el año pasado el 18 de junio, así que se espera que la temporada oficial de rebajas de verano 2021 empiece ese mismo día.

H&M

H&M tampoco ha confirmado aún la fecha oficial en la que comenzarán sus rebajas, pero lo más probable es que se repita la del año pasado y empiecen el 20 de junio. Al caer este año en domingo, podrían adelantarse un día más, al 19 de junio. No obstante, los impacientes que no puedan esperar a que llegue esa fecha pueden acceder a su sección de “Promociones” en la que hay prendas rebajadas a lo largo de todo el año.

El Corte Inglés

“Ya es verano en El Corte Inglés”. Los famosos anuncios del grupo de distribución son un sello del cambio de estación. Y con el de la temporada estival también llega el de las rebajas. De nuevo, aunque no hay nada confirmado, todo apunta a que las rebajas de El Corte Inglés arrancarán este mes de junio, posiblemente en la misma fecha que el año pasado: en torno al jueves 24 de junio.

Grupo Tendam

El grupo Tendam, conformado por Cortefiel, Springfield, Women‘s Secret y Pedro del Hierro, no se ha pronunciado respecto a las fechas de sus rebajas, pero podrían ser unas de las primeras en llegar a las tiendas a mediados de junio.

Amazon

Aunque el gigante del comercio electrónico no se puede meter en el mismo saco que las tiendas anteriores, también ha dado la bienvenida al verano con los descuentos de su Prime Day. El Prime Day 2021 de Amazon se celebrará el próximo 21 y 22 de junio, dos días en los que los clientes del servicio premium podrán disfrutar de más de 2 millones de ofertas en todo el mundo. No obstante, desde el 2 de junio hay disponibles varias promociones anticipadas.