El Gobierno nombra secretario de Estado para Iberoamérica al negociador en Venezuela del rescate de Plus Ultra

A la suspensión judicial de la entrega de 34 millones de euros que forman parte del rescate a la aerolínea Plus Ultra, se suma ahora una nueva polémica. Juan Fernández Trigo acaba de ser nombrado secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe. Esta es la misma persona que como anterior encargado de negocios de España en Venezuela se reunió el pasado 5 de marzo en su residencia con el empresario venezolano relacionado con el chavismo y la aerolínea Plus Ultra Camilo Ibrahim Issa, publica OKDIARIO. Cuatro días después de ese encuentro, el 9 de marzo, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el rescate de la aerolínea con una inyección total de 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La reunión en Caracas con Camilo Ibrahim Issa contó, además, con un grupo de empresarios, todos ellos presentes en Venezuela que representan intereses españoles en el país sudamericano, según ha confirmado a OKDIARIO la Oficina de Información Diplomática (OID).

Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, Juan Fernández Trigo ha trabajado en puestos de responsabilidad para las relaciones del Gobierno de España con Cuba y Venezuela. En noviembre de 2017 fue nombrado representante del Gobierno de España en la Consejería de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat Catalana, a raíz de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, tras el golpe separatista del 1-O. Su cometido fue el de sustituir a Raül Romeva, en prisión preventiva ya por aquellas fechas. Pero su carrera cruzó el charco cuando en octubre de 2018 fue nombrado embajador de España en Cuba y desde noviembre de 2020 era encargado de negocios de España en Venezuela. Este recorrido ha desembocado en su nombramiento como Secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, este pasado 20 de julio.

Reunión con varios empresarios en Caracas

Fuentes oficiales consultadas por el OKDIARIO afirman que el encuentro se enmarca en un almuerzo de trabajo organizado por el consejero comercial de la embajada, Sergio Atance. “En dicho grupo se encontraban representantes de distintas empresas españolas, entre ellas BBVA, Telefónica, Air Europa, Abanca o Inditex. El señor Camilo Ibrahim asistió en representación de esta última», recoge OKDIARIO.

Pese al vínculo del multimillonario con Plus Ultra, esa misma Oficina Diplomática niega que en ningún momento se hablase de la aerolínea, sino que “el encuentro que tuvo como objeto conocer la situación empresarial y económica de Venezuela, se enmarcó dentro de los contactos que tiene cualquier representante diplomático”. Pese a ello, fuentes conocedoras de la negociación del rescate de Plus Ultra consultadas por OKDIARIO, sí señalan a Ibrahim y al ahora secretario de Estado como factores clave en la concesión de las ayudas a la polémica aerolínea.

Vínculos con el chavismo y empresas pantalla en Panamá

Cabe recordar que la compañía máxima accionista de Plus Ultra, Snip Aviation S. L, forma parte del entramado de sociedades que tienen en España un grupo de empresarios caribeños vinculados al millonario venezolano Camilo Ibrahim Issa. Entre ellos están Roberto Roselli Miele y, sobre todo, Raif el Arigie Harbie, quien ha ejercido incluso como abogado de Camilo Ibrahim en algunos negocios en Panamá y Venezuela.

Al frente de Snip Aviation S. L., una empresa completamente inactiva en España, figura la esposa de Reyes Rojas, con pasaporte español, según reconoció recientemente a LA RAZÓN el presidente de Plus Ultra, Fernando García Manso. En total, el 52,5% de la aerolínea rescatada por la SEPI está en manos de empresarios venezolanos cuyos vínculos surgieron durante la primera década chavista.

Apenas un mes antes de la inscripción de Snip Aviation en el Registro Mercantil de Madrid en febrero de 2017 para oficializar el desembarco venezolano en Plus Ultra, Ibrahim, Reyes Rojas y El Arigie forjaron una sociedad anónima espejo en Panamá: Snip Aéreo Inc. fundada en enero de 2017 y cuyo estatus, según el Registro Público de Panamá se encuentra vigente. Así pues, los principales beneficiarios del rescate de Plus Ultra cuentan con una sociedad pantalla similar a la madrileña en Panamá, considerado un paraíso fiscal, según la lista negra de la Unión Europea.

En 2017, Plus Ultra se salvó de la disolución con un préstamo participativo de 6,3 millones concedido por la sociedad offshore Panacorp Casa de Valores. Según publica OKDIARIO, el director y tesorero de Panacorp es Mohamed Ibrahim, sobrino de Camilo Ibrahim Issa. “Mohamed Ibrahim, a su vez, es director y secretario de Meridianiq S.A., firma que preside un tercer Ibrahim: Luis Ibrahim Issa, quien se encuentra ligado a Camilo Ibrahim en una tercera firma: Phoenix World Trade, una de las sociedades que ha dado más renombre a Camilo gracias al impulso de firmas de moda en Venezuela”, publica el diario. “Mohamed Ibrahim es, además, director de Eisenmann Abogados y persona de la máxima cercanía de Camilo Ibrahim. Todos ellos han desarrollado su actividad en Venezuela sin problemas y han logrado ser personas de reconocida cercanía al régimen venezolano. Especialmente a Delcy Rodríguez”, añade la información de OKDIARIO.

Camilo Ibrahim, además, figura en el Registro Mercantil con una adquisición en 2017 de 619.963 acciones de Plus Ultra gracias a un aumento de capital materializado por la compañía en febrero de ese año. En estos momentos no figura como accionista, pese al resto de lazos descritos, concluye la información del diario dirigido por Eduardo Inda.

Números rojos

Plus Ultra arrastra números rojos desde antes de la pandemia. La aerolínea ha acumulado pérdidas por valor de 13,29 millones de euros en cinco años. Una deuda que crecerá con la inyección del Gobierno de España y cuyos fondos que corren el riesgo de desaparecer “en una cuenta en Panamá”, advirtió Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos. En este sentido, Garicano pidió que se “evite que los propietarios de la empresa utilicen el rescate para pagar las deudas que tienen con empresas que ellos mismos controlan: si el préstamo de Panacorp se podía considerar como capital, entonces no debe ser pagado hasta que se haya devuelto el dinero a los contribuyentes españoles”.