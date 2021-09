Estas son las ciudades donde más IBI se paga

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado hoy martes un estudio en el que se apunta que, para una vivienda urbana con una base liquidable de 80.000 euros, sin bonificaciones, el importe medio del recibo del IBI varía entre los 774 euros de Lérida (con un tipo del 0,967%), que presenta el IBI más alto, y los 147 euros de San Sebastián (0,191%), la más barata de las 52 capitales de provincia. Dicho esto, la diferencia entre el territorio con el IBI más alto (Lérida) y el más bajo (San Sebastián) supera los 625 euros. Si establecemos un ranking, a Lérida le sigue Tarragona (762 euros), Gerona (746), Melilla y Ciudad Real (640) y Ceuta (632). En la otra parte de la tabla, antes de San Sebastián se sitúan Bilbao (153 euros) y Vitoria (258).

Por otra parte, también se han publicado datos sobre la diferencia que hay entre municipios respecto a las bonificaciones. Por ejemplo, en cuanto a la bonificación por vivienda de protección oficial, la ley contempla tres años de reducción del 50% del IBI. Sin embargo, mientras que ciudades como Barcelona y Salamanca admiten siete años más de bonificación por ese mismo porcentaje, casi la mitad de las capitales, como Madrid, Sevilla o Palma, no contemplan ningún tipo de ampliación de este beneficio.

La bonificación por familia numerosa, por su parte, puede implicar una reducción de hasta el 90% del recibo en la mayoría de las ciudades. No obstante, no siempre se aplica de esta forma, bien porque el porcentaje es menor o porque directamente no existe, como es el caso de ciudades como Bilbao y Pamplona. Lo mismo sucede con la bonificación por instalación de energía solar, que se supone que puede implicar una reducción del 50% del IBI en la vivienda habitual durante varios años. Hay ciudades donde esto no llega siquiera a plantearse, como es el caso de Albacete, Burgos, León, Murcia y Valladolid.

Por último, la OCU también ha arrojado datos sobre las bonificaciones por domiciliación bancaria, que en algunas ciudades supone un descuento de hasta el 5% del recibo, como es el caso de Granada, Guadalajara, Cuenca y Sevilla, pero en la mitad de las provincias no se contempla reducción alguna.

Según ha defendido la organización, estas diferencias son excesivas y acrecientan las desigualdades fiscales. También ha aprovechado este momento para solicitar a los ayuntamientos la exención del pago del IBI para colectivos vulnerables con bajos ingresos.