BBVA no se cierra a inversiones pero no siente obligación de gastar su exceso de capital

“Hemos tenido una excelente evolución del beneficio”. Esta era la primera conclusión que destacaba BBVA en la rueda de prensa destinada a presentar sus resultados del tercer trimestre de 2021. La entidad alcanzó un resultado recurrente de 3.727 millones entre enero y septiembre de este año, un 85% más que en 2020. Solo en el tercer trimestre, el beneficio atribuido fue de 1.400 millones de euros, uno de los más elevados de la historia. Por otra parte, el grupo también ha asegurado que mantiene una “sólida” capacidad de generación de capital (+31 puntos básicos desde junio). Estos buenos resultados han llevado a Onur Genç, consejero delegado de BBVA, a afirmar que “no estamos cerrados a nada” en términos de operaciones corporativas, pero que el excedente de capital no es motivo para realizar una adquisición o fusión.

Genç ha asegurado que el grupo siempre tiene “nuevas oportunidades en la mira”, pero que no se sienten obligados a “utilizar el capital que tenemos”. De hecho, ha insistido en que si en algún momento surgiera una buena oportunidad de negocio y no contaran con capital suficiente, “lo buscaríamos en el mercado”. Por ahora, parece que no hay ninguna opción encima de la mesa que a BBVA le resulte atractiva: “De momento, tenemos un equipo de 25 personas muy cualificadas cuya tarea es analizar oportunidades en todos los países. Si aparece algo tangible, lo compartiremos”, ha asegurado antes de decir que “no estamos cerrados a nada, siempre analizamos”. Respecto a la fusión con Sabadell, que fue desestimada hace un año debido a la falta de acuerdo entre ambas partes, el consejero delegado de BBVA se ha limitado a decir que miran “siempre hacia adelante”.

Demasiado excedente de capital

El Banco Central Europeo (BCE) ha autorizado a BBVA a iniciar una recompra de acciones de hasta el 10% de su capital, por un importe máximo de 3.500 millones de euros. La ratio CET1 pro forma de BBVA, descontando el importe máximo de 3.500 millones de euros, se situaría en el 13,18%. Genç ha reconocido durante la rueda de prensa de esta mañana que al banco no le gusta funcionar “con un excedente de capital”, aunque ha pedido reservar hasta el Investor Day (18 de noviembre) la discusión sobre qué hará BBVA con su actual exceso. La intención del grupo, según lo afirmado hoy, parece que pasa por invertirlo en crecimiento rentable en todos los países en los que está presente, y también por aumentar la remuneración al accionista, con recompras de acciones como la que ahora inicia.

No liberarán provisiones hasta el fin de los ICO

Onur Genç también ha hecho alusión a que la entidad va a esperar a que venzan los préstamos ICO antes de liberar las provisiones extraordinarias que dotó por la pandemia de la Covid-19. Ha afirmado que están “monitorizando muy de cerca” la cartera ICO en España, que llega hasta los 13.000 millones de euros, de los que aproximadamente 5.000 millones solicitaron una ampliación de los plazos: “Las señales son muy positivas, pero esas carencias vencen en 2022. Cuando venzan, entonces nos sentiremos mucho más cómodos, porque somos un banco muy cauto con esas cosas. Preferimos esperar a 2022 y no hacer nada en el próximo trimestre”, ha explicado.

El modelo de Italia se podría extender

Otro aspecto tratado en la jornada de hoy ha sido el relacionado con Italia, donde la entidad ha aterrizado con una oferta para clientes minoristas 100% digital. El consejero delegado ha celebrado los buenos resultados obtenidos: “Están superando las expectativas”, ha defendido. Según ha explicado, se apostó por Italia por ser un país europeo de gran superficie, y que cuenta con crecimientos importante a nivel de banca digital. “Además, hay un impulso en Italia para reducir el uso del metálico en el sistema y estamos convencidos de que es una tendencia que seguirá creciendo“, ha explicado Genç. A la pregunta de si este modelo se extenderá a otros países, ha contestado que “tal vez”, pero afirmando que no tienen “ninguna prisa”: “Queremos ver que estamos creando valor en Italia antes de considerar cualquier otro país. De momento todo el equipo está centrándose en el negocio de Italia para asegurarnos que el primer año llegamos a ser el mejor banco digital en Italia para los consumidores. Si logramos eso, empezaremos a pensar en otros”, ha sentenciado.