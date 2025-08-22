Precio de la luz hoy, viernes 22 de agosto, por horas: el fin de semana comienza con una ligerísima rebaja

Ligerísimo descenso en el precio de la luz este viernes 22 de agosto de 2025: el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) señaló ayer que para este viernes 22 el precio medio de la luz será de 53,61 euros por megavatios hora (MWh). Es apenas unos treinta céntimos menos que el precio medio que se fijó para el jueves.

De este modo, el fin de semana comienza con un día en el que podrás encender electrodomésticos sin demasiadas preocupaciones. Eso sí, si formas parte del mercado regulado, atender a los picos y valles que registró la OMIE para este viernes 22 te permitirá ahorrar unos cuantos céntimos que, sumados día tras día, arrojarán una importante rebaja en la factura de la luz.

¿A qué hora será más barata la luz este viernes 22 de agosto?

Aunque no son precios finales -sobre el precio mayorista de megavatios hora hay que sumar peajes y otros tributos-, atender a la evolución de los tramos horarios y del precio registrado en el OMIE es crucial. Por ejemplo, para este viernes 22 de agosto el momento más caro para consumir luz será entre las 20:00 y 21:00 horas. Si tienes que encender el horno, el lavavajillas o la lavadora, evítalo en ese momento, ya que será cuando el megavatio hora cotice a los 104,53 euros.

Aprovecha mejor el amplio margen de entre las 11:00 y las 17:00 horas, cuando el megavatio hora estará por debajo de cinco euros, siendo el momento más barato del día entre las 15:00 y las 16:00 horas, con el megavatio hora a 5,01 euros.

Precio de la luz por horas hoy, viernes 22 de agosto