Renfe recupera en septiembre casi el 75% de los viajeros que tenía en 2019

Renfe va poco a poco recuperando el pulso perdido por la pandemia. La operadora pública ferroviaria había recuperado ya en septiembre casi el 75% de los pasajeros que transportó en el mismo mes de 2019. En concreto, los trenes de la compañía transportaron 30,8 millones de viajeros, frente a los 41 millones del mismo mes en el año previo a la pandemia, lo que implica un 24,98% menos, según las estadísticas de la empresa. En el global de los nueve primeros meses, sus cifras siguen no obstante un 39,89% por debajo de las que registró en 2019, con 226 millones de pasajeros, frente a los 376 de hace dos ejercicios.

Cercanías, el servicio que más usuarios tiene, es el que más terreno ha recuperado también en este periodo. Hasta septiembre transportó a 200 millones de viajeros, frente a los 325 de 2019. En ese mes, alcanzó los 26,74 millones, frente a los 35,19 del año previo a la pandemia. Media distancia convencional acumula 10,6 millones en el periodo (-41,22%) y 1,58 en septiembre (-26,16%).

El servicio estrella de la compañía, la alta velocidad, no ha recuperado todavía ni la mitad de los pasajeros que transportó antes de la pandemia. En el acumulado de los nueve meses, 7,86 millones (-53%), si bien en septiembre sus trenes ya llevaron 1,34 millones de viajeros, un 30,86% menos que hace dos años. El AVE no sólo ha tenido que hacer frente en lo que va de año a la pandemia. Desde mayo, tiene que competir también con los convoys de la compañía francesa de bajo coste Ouigo, que ha desembarcado en España en el marco del proceso de liberalización del sector. Para contraatacar, la compañía lanzó en junio su propio servicio “low cost”, Avlo. No obstante, los efectos de la competencia ya se han dejado sentir en la actividad de Renfe. Según datos de Adif del pasado mes de septiembre, Ouigo ya ha conseguido arañar a Renfe una cuota del 37% en la ruta de alta velocidad Madrid-Barcelona, dejando al operador público en un 63% del pasaje en la única conexión en la que compiten hasta ahora, y en la que Renfe cuenta con un mayor número de frecuencias.

Junto a la competencia, la caída de la demanda por las restricciones a la movilidad y los problemas derivados de la crisis del coronavirus empujaron a Renfe a cancelar servicios que ha ido recuperando de forma paulatina, aunque no al ritmo que a todo el mundo le hubiera gustado. El pasado mes de octubre, el Sindicato de Maquinistas (Semaf) y el Sindicato Independiente convocaron varias jornadas de huelga en protesta por el no restablecimiento de ciertas líneas que achacaban a la falta de efectivos en la compañía y no a la caída de la demanda. Finalmente, y después de varios días de movilizaciones, sindicatos y empresa llegaron a un acuerdo para la recuperación paulatina de todos los servicios que había antes del coronavirus, proceso que debe culminar a mediados del próximo año. Según el Semaf, cuando se firmó el acuerdo a principios de octubre, los servicios ferroviarios presentaban un déficit de 861 trenes menos al día, en comparación con un día similar de 2019. Esto supone 25.830 trenes menos al mes y 309.960 trenes menos al año.