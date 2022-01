“Que España tengas normas e impuestos diferentes no es bueno para captar inversores”

Este miércoles 12 y el jueves 13 de enero se celebra en Madrid la XII edición del Spain Investors Day (SID). Este año, el foro batirá el récord de empresas cotizadas asistentes, con un total de 44, y contará con la presencia de las máximas autoridades de los organismos reguladores y supervisores del mercado, de cuatro ministros, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de S.M. el Rey Don Felipe VI. Sin perder de vista su objetivo primordial –poner en contacto a las principales compañías cotizadas españolas con inversores internacionales–, esta edición pondrá a debate el futuro de la economía española tras la crisis de la covid, explica su presidente, Benito Berceruelo.

¿Cómo se presenta el SID de este año?

El objetivo del Spain Investors Day desde su fundación es poner en contacto a las compañías españolas cotizadas con los inversores internacionales. Es un foro pensado para informar al mercado de cuál es nuestra realidad y a través de esa información ganar confianza. Este 2022 por segunda vez hemos tenido que optar por un formato híbrido. La mayoría de las entrevistas entre inversores y empresas se van a celebrar telemáticamente. Esto, que es concebido como una debilidad, se compensa con un aumento del número de inversores que acuden a la cita, por ejemplo, de EE UU.

Esta es la edición XII. ¿Cómo ha evolucionado el atractivo de las empresas españolas para los inversores internacionales?

Las compañías españolas y España en general están en el foco de los grandes inversores internacionales como una de las economías con mayor atractivo. La Bolsa española ha alcanzado cifras récord en reparto de dividendos entre las Bolsas más desarrolladas del mundo, por lo tanto, la perciben como sólida y atractiva. Si bien es cierto que ha estado castigada en este último ejercicio por diversos factores que nos han impactado en mayor medida, como el peso del sector turístico y la exposición que tienen las compañías españolas a Latinoamérica. Factores generales como la covid, el repunte de la inflación, sobre todo en el ámbito eléctrico, o la crisis de la cadena de suministros también nos han afectado. En 2021, España sufrió una especie de tormenta perfecta, pero desde luego seguimos en el foco de los inversores internacionales.

¿La inflación, el precio de la luz y el encarecimiento de las materias primas pueden repeler a los inversores?

España no es una excepción en cuanto a inflación, por ejemplo, en EE UU también se ha situado por encima de lo previsto. Pasa lo mismo con los precios de la energía y con la fabricación de componentes. Es cierto que están afectado a la economía, pero no veo la diferencia entre España y otras economías desarrolladas.

¿A los inversores y a las empresas cotizadas les preocupa la reforma laboral?

Los inversores agradecen que el Gobierno haga un esfuerzo de transparencia y están interesados en escuchar de primera mano cuál es su visión para el futuro de la economía española. Al final, la reforma laboral terminó con un acuerdo, lo que es un dato positivo. Había cierto temor a que fuese una reforma impuesta. Los inversores de una economía buscan seguridad jurídica y estabilidad, que no haya sorpresas ni cambios bruscos, pero entienden que cuando apuestan por una democracia desarrollada haya alternancia en el gobierno o políticas de derechas o izquierdas, algo que no les asusta.

Sánchez clausurará el foro a las puertas de la llegada de las ayudas europeas. ¿El destino de los fondos será clave para captar inversores?

Los fondos europeos no solo van a llegar a España, sino a otros países comunitarios, por lo que tampoco son un factor diferencial, pero evidentemente estamos muy esperanzados porque confiamos en que sean un revulsivo importante para nuestra economía. Los inversores internacionales están esperando conocer qué uso le van a dar las empresas a estas cantidades y lo que más les preocupa es conocer el calendario del Gobierno para esos fondos.

¿En qué sectores muestran más interés los inversores?

En el último año, ha habido un cambio significativo en la Bolsa española. La banca ha ido perdiendo peso por las fusiones y por la crisis. Ha habido otras compañías que han tomado ese protagonismo, como Inditex, Iberdrola, Amadeus o Cellnex. España es líder mundial en construcción e ingeniería y en este sector ACS, Acciona o Indra tienen un gran seguimiento por parte de fondos internacionales. También el sector de las energéticas, con compañías como Iberdrola o Naturgy. Y cabe destacar que dentro de las últimas salidas a Bolsa que ha habido en el mercado español hay sectores como las energías renovables, la biotecnología y la sanidad, poco populares en España hasta hace no mucho.

¿Con qué trabas se topan las empresas españolas atraer inversión?

Las trabas más importantes con las que se pueden topar son que las normas sean difíciles de aplicar, que haya impuestos diferentes a los que existen en otros países, que haya una fiscalidad que no ayude al crecimiento y desarrollo de las empresas… En este sentido, en los últimos años ha habido algunos datos que nos son buenos para fomentar la inversión en España, como la norma que ha regulado las sicavs, que está provocando que muchas de ellas se cierren o se vayan a Irlanda; el cambio de reglamentación de las socimis, que dificulta su desarrollo; o el impuesto a las transacciones financieras, que no existe en muchos mercados del mundo. En cambio, hay otros países con políticas de izquierdas como Portugal y ahora Alemania que han bajado los impuestos y que han facilitado la presencia de inversores internacionales. En España no podemos olvidar que el 50% de la propiedad de las compañías cotizadas está en manos de los inversores internacionales y que esa presencia es creciente, por lo tanto, tenemos que cuidarlos, entender cuáles son sus necesidades y ser competitivos.

Retos a los que se enfrenta el tejido empresarial español en 2022

España necesita compañías más grandes si quiere ser competitiva en el mundo. Por ello, uno de los retos del Gobierno español y del europeo es facilitar que las empresas crezcan, que se fusionen, que ganen tamaño y sean más competitivas, porque es la manera de que cuando viene una crisis como esta seamos capaces de aguantarla y superarla con más facilidad.

¿La sostenibilidad rige las inversiones?

La responsabilidad social cotiza claramente en la Bolsa. A los inversores ya no les vale con que una empresa gane dinero, además tiene que ser socialmente responsable, ambientalmente sostenible y tener buen gobierno corporativo. La Covid ha tenido muchas cosas malas, pero las compañías han podido demostrar que son capaces de seguir ganando dinero y repartir un dividendo récord en el mundo a la vez que ayudan a la sociedad. Creemos que esta debe ser una clara apuesta de futuro de las empresas si quieren tener la confianza de los inversores.