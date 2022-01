El reto del céntimo: así puede ahorrar 668 euros al año sin esfuerzo

Los españoles no quieren acumular “calderilla” en sus bolsillos y carteras. De hecho, un 58% de los ciudadanos españoles eliminaría las monedas de uno y dos céntimos de euro y adoptaría un sistema de redondeo obligatorio en toda la eurozona para compras en tiendas y supermercados, según los últimos resultados resultados del Eurobarómetro, publicados en mayo de 2021 por la Comisión Europea. Hasta que esto suceda, las engorrosas monedas de uno, dos y cinco céntimos pueden pasar de ser un estorbo a ayudarle a cumplir su propósito de ahorro para el 2022 gracias a un sencillo truco. El reto del céntimo le permitirá acumular hasta 668 euros al año, solo guardando las vueltas de las compras que acaban olvidadas en el monedero.

El reto del céntimo

Para poner en práctica este popular reto de ahorro solo necesitará una hucha donde acumular las vueltas de sus compras durante un año. Básicamente, se trata de ahorrar un céntimo el primer día, dos el segundo, tres el tercero y así hasta guardar 3,65 euros el último día del año, explican desde el comparador financiero HelpMyCash.

Se trata de un método de ahorro progresivo en el que cada día se ahorra la misma cantidad que el anterior sumando un céntimo extra. Así, al finalizar los primeros 31 días el ahorro debería ser de 4,96 euros. En febrero se deberían apartar casi 13 euros y así hasta llegar a diciembre, cuando el ahorro mensual debería ser de 109 euros para lograr el reto. Si se cumple, pasados 365 días el ahorro será de 667,95 euros. “No solo se trata de un truco para ahorrar, sino de una forma de sacarle partido a todas esas monedas de céntimo que muchas veces resultan una molestia”, apunta HelpMyCash.

Otra versión del reto es hacerlo al revés. Es decir, comenzar ahorrando la cifra más alta al principio y reduciendo la cantidad en un céntimo cada día, de manera que a final de año sea cuando menos dinero se guarde. O es posible partir de una cantidad mayor si se quiere ahorrar más dinero. Por ejemplo, empezar con cinco céntimos. “Aunque, cuidado, porque parece poco, pero el esfuerzo es mucho mayor. En este caso, al final del año el ahorro sería de 3.339,75 euros”, según cálculos del comparador bancario. Al tratarse de un ahorro progresivo, mientras que en enero sería relativamente sencillo lograr el objetivo (solo habría que guardar 24,8 euros), en diciembre habría que apartar más de 500 euros para cumplir el reto.

No todo son ventajas

Pero este truco de ahorro no solo tiene ventajas, sino también defectos. Su carácter progresivo puede complicar la tarea de ahorrar en el caso de que surja un imprevisto económico durante los meses en los que las cantidades son más elevadas. Por ejemplo, los que comiencen el reto este mes de enero, en diciembre tendrán que apartar la cuantía más alta, coincidiendo con todos los gastos navideños. Además, acumular el dinero en un hucha puede no ser la opción más práctica y hay que tener en cuenta que los bancos no están obligados a aceptar más de 50 monedas por ingreso y pueden cobrar una comisión de recuento, explican fuentes de HelpMyCash. “Una alternativa es sustituir la hucha por una cuenta sin comisiones para guardar los ahorros y llevar a cabo el reto del céntimo electrónicamente. Se puede ir transfiriendo el dinero de la cuenta del día a día a la de ahorro, pero en lugar de hacerlo diariamente, hacerlo a final de cada mes”, aconseja el comparador financiero.

Una alternativa, el redondeo de los bancos

Otra opción es aprovechar el redondeo de los bancos. Esta funcionalidad permite a los clientes ahorrar de forma automática las vueltas de las compras pagadas con tarjeta. Si se paga por ejemplo un café de 1,50 euros, el banco redondea la cifra al alza al euro más cercano y guarda la vuelta en una hucha virtual. En este caso, el ahorro sería de 50 céntimos (la diferencia entre el precio del café y el siguiente euro). “Estas huchas no suelen tener rentabilidad, pero son gratuitas y pueden gestionarse a través de la banca online y el dinero puede sacarse en cualquier momento. Además, algunos bancos permiten multiplicar el redondeo por dos o más, de manera que el ahorro automático sea mayor”, añade HelpMyCash.