Decathlon tiene las mejores zapatillas para los días lluviosos

La cadena de deportes más famosa en nuestro país y fuera de nuestras fronteras no para de vender productos que nos hacen la vida diaria más fácil, su ropa, zapatillas y sus productos y utensilios para cualquier deporte que se le pase por la cabeza están todos en el mismo lugar, y es que Decathlon es un superventas en su totalidad. Sus precios y la gran cantidad de productos que vende hace que la megatienda del deporte sea una de las más solicitadas en nuestro país. Además en Decathlon no solo podemos encontrar productos de sus marcas propias si no que cada vez podemos encontrar más productos de marcas específicas de deporte como Adidas, Nike o Asics, a precios muy competitivos, eso hace que la marca francesa se convierta en el centro que vende más productos para el deporte de todo el país.

Por si esto fuera poco Decathlon siempre innova en cuanto a sus productos y utensilios de deporte, y entre sus novedades podemos encontrar unas zapatillas que serán una auténtica revolución para aquellos que no abandonan sus paseos o sus carreras ni siquiera en invierno.

Las zapatillas que usaremos con lluvia

Las zapatillas para hombre PW 580 Wateresist son unas zapatillas que se han concebido para salidas regulares para caminar y que son las mejores cuando hay lluvia fina. Estas zapatillas son además transpirables y están dotadas del tratamiento 3M Scotchguard WaterResist, así que le podrán acompañar haga el tiempo que haga.

La suela elástica Flex-H + y las estrías que tienen estas zapatillas proporcionan una flexibilidad óptima. Estas zapatillas de la marca Newfeel de Decathlon tienen un diseño en forma de escarpín que contribuye a su ligereza, solo pesan 285 g en la talla 43. Por otro lado su efecto perlante resiste a la lluvia fina y los charcos gracias a su concepto 3M Scotchguard® WaterResist. Gracias a este innovador concepto también deja que su pie respire.

Zapatillas Hombre Caminar PW 580 WaterResist Azul FOTO: Decathlon

La amortiguación es otra de las cosas importantes a la hora de caminar y correr, la suela gruesa de espuma EVA absorbe los impactos y hace de estas zapatillas las idóneas para poder dar largas caminatas sin que sus pies acusen el asfalto o cualquier otra superficie, ya que su suela de goma ofrece adherencia en casi cualquier sitio.

La marcha deportiva es una actividad con cada vez más adeptos, si tenemos unas zapatillas adecuadas para este deporte, podremos asegurarnos de que nuestro pie irá adecuadamente y no realizará sobreesfuerzo. Mientras caminas, el pie realiza un movimiento completo, desde el ataque del talón hasta la propulsión por la puntera, fase durante la cual hay una flexión intensa. Las zapatillas de caminar deben ser muy flexibles para acompañar perfectamente este movimiento.

El innovador concepto 3M Scotchguard® WaterResist consiste en aplicar en profundidad, en cada fibra textil, un nanotratamiento que impide que penetren el agua y la grasa y permite evacuar el aire. Esta tecnología permite una fabricación sin membrana adicional, favoreciendo de este modo la flexibilidad y la ligereza de la parte superior de la zapatilla.

Estas zapatillas para caminar o correr de Decathlon son un auténtico descubrimiento para aquellos amantes de caminar, ya sea verano o invierno, en asfalto o tierra, y encima tienen un precio espectacular, ya que podrá hacerse con unas de estas por solo 39,90 euros. Seguro que más de uno se acerca a una de las múltiples tiendas de Decathlon que hay en el país a probárselas, seguro que no se arrepentirá.