Decathlon tiene a la venta una lámpara solar inflable que no necesita electricidad

Las grandes cadenas de supermercados han decidido “echar el resto” y ante la gran avalancha de peticiones de productos de primera necesidad ante un posible “apagón mundial”, han aprovechado y sacan a la venta todos aquellos productos que no necesitan electricidad o que realmente necesitamos de verdad si se produce el temido apagón. Buena prueba de ello lo tiene Lidl que ha agotado su hornillo de gas , o cadenas como Alcampo o Carrefour que han conseguido vender más velas y luces led o solares que en todo el año anterior.

Decathlon les lleva “delantera” puesto que la cadena francesa ya poseía muchos de estos productos, al estar especializada en todo tipo de deportes y hobbies, la cadena ya tenía muchos utensilios que son imprescindibles para los que pasan sus vacaciones o días libres en un camping. En esto los campistas llevan la delantera, puesto que tienen muchos de estos productos, que por otro lado, nunca está de más tener en casa por si acaso, lo malo es que normalmente ocupan demasiado espacio, y es ahí donde gana este producto , no ocupa casi espacio, y eso es siempre una ventaja.

Lámpara inflable solar para camping de Decathlon

El gigante francés ha elegido esta lámpara solar Luci Lux, que es inflable y ligera, como la lámpara ideal para una iluminación perfecta en un camping. El objetivo de esta lámpara es que las veladas de camping ( o en caso de que de repente no tenga luz ante el gran apagón) sean agradables gracias a esta lámpara con una luz sobria y relajante. Esta lámpara solar es ligera, autónoma, ideal para una iluminación colectiva.

Lámpara Solar de Camping Inflable Katadyn Luci Lux FOTO: Decathlon

Además esta lámpara tiene 4 modos de iluminación disponibles: bajo, medio, fuerte y parpadeante. Permite tener una buena luminosidad dependiendo para que necesite la lámpara. La batería de la lámpara se recarga exponiendo directamente la lámpara a la luz solar. Para una carga completa solo tendrá que dejar la lámpara expuesta a los rayos solares durante 7 horas. Además esta lámpara tiene un indicador de nivel de carga de batería.

Por otra parte la batería es una 1000 mAh de litio ion, que es duradera con el paso del tiempo y que además tiene hasta 24 horas de autonomía.

Una de las mayores ventajas de la lámpara solar de Decathlon es que es hinchable, no ocupará nada cuando no tenga que utilizarla. La lámpara solar Luci Lux es in inflable y elegante. Es una lámpara autónoma y ligera. Y si no le parecen suficientes ventajas, ojo al precio, ya que por solo 24,99 euros será suya, y aún quedan unidades. La lámpara solar es perfecta para las veladas estivales y para esas ocasiones en las que no disponemos de una luz directa. Es una luz elegante y sobria. Si viene el gran apagón que no nos pille desprevenidos, y si no siempre podrá utilizarla para las noches de verano en el campo.