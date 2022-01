Un Gobierno en pie de guerra contra los autónomos

Ayuda al desarrollo

Este pasado martes, el Ejecutivo PSOE-Podemos aprobó la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global mediante la cual se pretende, entre otras medidas, transferir el 0,7% de nuestro PIB a la ayuda oficial al desarrollo. Nótese que el 0,7% de nuestro PIB equivale a cerca de 10.000 millones de euros, más de lo que terminará recaudándose con el sablazo a los autónomos. Pero es que, para más inri, un reciente paper publicado en el Journal of Political Economy («Elite Capture of Foreign Aid: Evidence from Offshore Bank Accounts») pone de manifiesto que, como poco, el 7% de toda la ayuda exterior remitida a los 22 países más dependientes de la misma termina siendo robada por las oligarquías de esas naciones. Esos oligarcas seguro que se alegran de la ley aprobada por nuestro Gobierno.