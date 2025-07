Bankinter relanza su Cuenta Digital con una rentabilidad de hasta el 2,5% TAE por tiempo limitado

Captar clientes. Este es uno de los principales objetivos que tienen los bancos en nuestro país, ya que estos son el centro de su modelo de negocio, su fuente de ingresos y su razón de ser. Sin clientes, no hay banco. Es por ello, que las entidades financieras no paran de llevar a cabo diferentes propuestas atractivas para atraer y fidelizar nuevos clientes y así potenciar su crecimiento.

El banco Bankinter creó hace ya un par de años, en marzo de 2023, la Cuenta Digital, "llamada a ser una de las palancas de captación de clientes", añadiéndose así a su amplia oferta de cuentas remuneradas, tal y como explica la propia entidad.

Esta entidad financiera ha decidido relanzar una promoción especial de su Cuenta Digital, que ofrece una rentabilidad de hasta el 2,50% TAE en función del salado depositado. Por tanto, la remuneración de esta cuenta se estructura en tres tramos:

Desde 1 hasta 25.000 euros: 2% TAE .

euros: . Entre 25.000 y 49.999 euros: 2,25% TAE .

euros: . A partir de 50.000 euros: 2,50% TAE, sin límite de saldo remunerado. Los intereses generados se abonan mensualmente en la misma cuenta.

Esta oferta está dirigida exclusivamente a nuevos clientes y estará disponible hasta el 1 de septiembre. La contratación de la cuenta se realiza de forma 100% digital a través de la web o la app del banco. Una de las principales ventajas es que no establece un límite máximo de saldo remunerado, lo que la diferencia de otras cuentas del mercado.

Se trata de una cuenta corriente sin comisiones de mantenimiento y permite a los nuevos clientes acceder a una tarjeta de débito gratuita, tanto en emisión como en mantenimiento. También permite realizar retiradas de efectivo sin coste en más de 17.000 cajeros en toda España, gracias a los acuerdos de Bankinter con distintas entidades financieras.

A todo ello se suma que no exige ningún tipo de vinculación: no es necesario domiciliar nómina ni recibos, activar Bizum ni contratar productos adicionales. Además, la cuenta ofrece total liquidez, por lo que la extracción de dinero de la cuenta no supone la pérdida o disminución del tipo de interés de remuneración.

Asimismo Bankinter ha lanzado la campaña "La SIN del verano", haciendo referencia a sus ventajas: sin comisiones, sin requisitos y sin límite de saldo remunerado. La difusión de la campaña se realiza de forma intensiva en medios digitales.