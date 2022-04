¿Me puedo desgravar el seguro de hogar en la declaración de la Renta?

La póliza debe estar vinculada a la hipoteca de la vivienda, por lo que en el caso de que se haya terminado de pagar el préstamo, no será posible deducir el coste de este seguro.

Es necesario que la póliza esté asociada a la transacción hipotecaria desde el inicio. Si en un momento posterior a la firma de la hipoteca, se contrata otro seguro, que no figura en las condiciones de esta firma, las primas de ese nuevo seguro ya no formarían parte de la base de la deducción. No obstante, en el caso de que en su hipoteca ponga que tiene que contratar un seguro de hogar (sin especificar cuál debe ser en las condiciones de la misma) y después decida cambiar ese seguro a otra compañía, este si que se desgravaría, a pesar de que en la práctica es una situación bastante anómala.