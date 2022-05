Esto es lo que ocurre si su cuenta se queda en números rojos

Cada vez son más las personas que hacen uso de las tarjetas de crédito bien para adquirir sus bienes deseados o para afrontar gastos habituales. No obstante esta herramienta puede ser un arma de doble filo, ya que si no se lleva un registro del dinero que hay en la cuenta y se gasta más de lo debido, esta persona puede encontrarse ante un descubierto bancario, más conocido popularmente como números rojos. Esta circunstancia se produce cuando el saldo de la cuenta corriente se sitúa por debajo de cero euros, lo que se traduce en que se le debe dinero al banco.

Pero, ¿es posible que el saldo de la cuenta sea negativo? La respuesta es sí, ya que todos los bancos permiten domiciliar recibos bancarios o incluso retirar efectivo aunque el cliente no tenga saldo suficiente. No obstante, hay que tener cuidado porque una cuenta al descubierto puede incurrir en una serie de consecuencias asociadas que a nadie le gustaría sufrir como tener que pagar elevadas comisiones por ello.

¿Qué ocurre si se tiene la cuenta al descubierto?

En estas situaciones, la entidad financiera anticipa los pagos que el cliente no puede afrontar al estar en negativo, es decir, es como si el banco ofreciese a esta persona una crédito automático al entrar en números rojos.

Sin embargo, esto se traduce en penalizaciones con altos intereses y aunque dependerán de cada entidad bancaria, el Banco de España ha limitado la cuantía a 2,5 veces el interés legal del dinero, establecido en el 3 % en 2022. En este sentido, este año el interés por descubierto no puede superar el 7,5%.

Asimismo, el banco podría requerir además de este coste el pago de otros servicios como el coste por reclamación o la comunicación del descubierto. No obstante, la entidad no siempre puede aplicar una comisión por descubierto, dado que la legislación del Banco de España establece que “está prohibido el cobro de comisión por descubierto cuando este se produce únicamente como consecuencia de las distintas fechas de valoración atribuidas a los ingresos y reintegros en la cuenta corriente por la mecánica bancaria habitual, lo cual no es atribuible al cliente”.

¿Cuánto cuesta un descubierto?

Por norma general, las entidades bancarias permiten hasta 3 meses de descubierto, ya que pasado este periodo, el titular de la cuenta en números rojos parará a estar catalogado como moroso, facilitando los datos a los registros correspondientes.

No obstante, en este plazo de 90 días en el que se incurre en un descubierto bancario, inevitablemente se deberán asumir una serie de costes:

Intereses deudores : Esto se calcula multiplicando el saldo en números rojos por la cantidad de días que este haya permanecido así. Por tanto, cuando más tiempo haya transcurrido, los intereses aumentaran a su vez.

Comisión por descubierto : Esto no siempre será aplicable, aunque en el caso de que lo sea, se calcula como un porcentaje sobre la cuantía de los números rojos en este periodo de descubierto.

Comisión de regularización : Esta es una cuantía fija que varía dependiendo de la entidad bancaria en la que se produzca este descubierto.

¿Cómo evitar estas en números rojos?

En la mayoría de las ocasiones, los descubiertos bancarios se producen a raíz de una mala planificación y gestión de las finanzas, tal y como señalan en el blog de En Naranja de ING. En esta línea, si se lleva un control diario de las cuentas corrientes la persona podrá saber en qué estado se encuentran, así como su saldo, dado que estos descubiertos son inevitables en algunos de los casos como recibir un gasto inesperado.

No obstante, el “único consejo infalible” será que la persona deje en la cuenta corriente un saldo superior a los cargos previstos de esta. Para ello, es importante revisar semanalmente todas las cuentas e estar informado de las posibles consecuencias de incurrir en un descubierto bancario para evitar llegar a dicha situación.

En el caso de que no se pueda evitar estar en descubierto, es conveniente que la persona ingrese la cantidad suficiente para que esta pueda tener el saldo positivo en el menor tiempo posible, ya que la comisión a abonar irá en ascenso cuanto más tiempo se permanezca en números rojos.