Los autónomos no remontan: dos de cada tres no se ha recuperado y un tercio valora cerrar

“La realidad dista mucho de lo que se anuncia. Y es que a día de hoy, dos de cada tres autónomos (un 66,5%) no se han recuperado desde que se inició la pandemia y muchos dudan que se vayan a recuperar. Aunque más de la mitad prevé que la recuperación llegue en 2023. En términos de empleo, unos 120.000 autónomos prevé generar empleo, pero 150.000 estudia reducir plantilla”, así de contundente se ha mostrado Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Autónomos ATA en la presentación del barómetro de mayo sobre la situación de los trabajadores por cuenta propia. Especialmente dramática es la situación del pequeño comercio, donde la caída de la afiliación se ha agudizado. “Llevamos una década perdiendo autónomos en el comercio y con la pandemia está cayendo más la afiliación. Atrás quedan los tiempos en los que había 800.000 afiliados en el pequeño comercio, ahora tenemos 700.000 y poco”, ha destacado Amor.

Del 66,5% de los autónomos que afirman no haber alcanzado la recuperación del negocio, tres de cada diez, el 30,2% no descarta tener que cerrar su negocio por las dificultades que tiene, incluso el 6,6% ve su situación tan mala que afirma que tendrá que cerrar. ¿Por qué ese pesimismo? Solo el 7,2% confía en remontar hacerlo a lo largo de 2022. En otras palabras, según la encuesta de ATA entre sus afiliados, uno de cada dos autónomos no prevé recuperar su actividad antes de 2023.

Por el contrario, el 31,9% de los autónomos encuestados afirma haber vuelto a la normalidad y tener una situación económica y laborar similar a la anterior a marzo de 2020. Sin embargo, se trata de una recuperación no de un despegue ya que de ese 31,9% de autónomos que afirman haber recuperado su situación a niveles prepandémicos, prácticamente siete de cada diez (el 68,5%) afirma que se ha recuperado a niveles pre pandemia pero no ha mejorado las cifras que tenía.

El barómetro señala que, aunque la escalada de la inflación pone en riesgo la continuidad de muchos autónomos y el 57% de los autónomos se ha visto obligado a subir los precios de sus productos o actividades, hay un 37,8% que no ha aplicado la subida de la inflación a sus precios. Además, dos de cada tres autónomos encuestados prevén subir sus precios de mantenerse este ritmo de inflación.

Sobre la morosidad, uno de los mayores problemas que padece el colectivo, casi el 40% de los autónomos (el 38,6%) la sufre bien sea pública, privada o ambas. Se trata de un porcentaje que viene aumentando en los últimos barómetros (36,4% en el barómetro de diciembre, 32,1% en el de septiembre de 2021).

Sobre las medidas aplicadas por los autónomos para intentar paliar esa bajada de facturación que han tenido la mayoría, se les ha preguntado si han accedido a alguna de las ayudas que se pusieron en marcha para frenar el impacto económico de la crisis de la Covid19. La encuesta indica que el 43,5% de los autónomos no se han beneficiado de ninguna ayuda o prestación, es decir, 1.450.000 autónomos no se han beneficiado de ningún tipo de ayuda o prestación en los dos años de pandemia.. Del 55,3% que sí ha recibido algún tipo de ayuda o prestación, el 59,8% aseguran haber recibido la ayuda estatal, el 51% se han beneficiado de alguna ayuda o prestación puesta en marcha por su comunidad autónoma y uno de cada cuatro, el 24,4%, accedió a ayudas concedidas por diputaciones o entes locales.

De ese 43,5% de autónomos que aseguran no haber recibido ninguna ayuda, uno de cada tres autónomos, el 34%, aseguran que no cumplían con los requisitos solicitados, uno de cada cinco (el 19,4%) apunta a un exceso de burocracia para poder acceder a las mismas y el 19,9% afirmas haberlas solicitado pero que la ayuda les fue denegada.

Financiación

Un millón de autónomos (el 30,4%) afirma haber solicitado financiación en los dos últimos años bien a través del ICO o de otras entidades públicas o privadas. Frente a estos datos, el 65,6% no han solicitado financiación bien porque no lo han necesitado (41,2%) o porque no pueden endeudarse más (38,3%).