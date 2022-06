El timo de la llamada perdida: estos son los prefijos que debes evitar

“Tienes una llamada perdida desde un número extranjero y no sabes quién puede ser. No la devuelvas si no sabes quien es, podría ser el Timo de la llamada perdida”, alerta la Policía Nacional en cuenta de Twitter. Una práctica muy extendida al ver una notificación de llamada perdida en el móvil es devolverla por si se trata de una cuestión de trabajo o alguna urgencia familiar. Lo habitual es que al llamar el número se trate de una equivocación, de una empresa que intentaba vender sus servicios o productos o sí que sea algún tema de trabajo. Pero si se trata de un teléfono extranjero totalmente desconocido, evite devolver la llamada, ya que lo que el usuario no sabe es que realmente está llamando a una centralita que establece una tarificación especial.

📲Tienes una llamada perdida desde un número extranjero y no sabes quién puede ser🤔... No la devuelvas si no sabes quien es, podría ser el #TimoLlamadaPerdida💸 pic.twitter.com/ZthEg5cLKS — Policía Nacional (@policia) January 25, 2018

Modus operandi

La Guardia Civil también ha alertado a la ciudadanía a través de sus cuentas oficiales en redes sociales del retorno de la estafa conocida como el timo de la llamada perdida. Este mecanismo es usado recurrentemente por los delincuentes. El truco está en que, al realizar las llamadas, estas son de tan corta de duración que son casi imperceptibles al oído, pero duran los suficiente para que el móvil notifique una llamada perdida. En caso de que le dé tiempo a responder, los estafadores cuelgan rápidamente para que, al resultar desconocido el origen de la llamada, también se responda devolviéndola. De esta manera, consiguen que la persona engañada acabe pagando más en su factura de teléfono.

Para evitar caer en la trama, la Guardia Civil recomienda estar alerta a varios prefijos para evitar situaciones indeseadas, como es el caso del +355, que corresponde a Albania, el +225 que se trata de un número procedente de Costa de Marfil, el +233 asociado a Ghana y el +234 de Nigeria.

¿Conoces el timo de la llamada perdida? 📞



No devuelvas perdidas de estos prefijos:

355 👉 Albania

225 👉 Costa de Marfil

233 👉 Ghana

234 👉 Nigeria



Te cobrarán una tarificación especial. pic.twitter.com/tVIinOZ4ZC — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) June 6, 2022

Cómo protegerse contra esta estafa

La asociación de consumidores Facua recomienda que, en caso de que no se tenga el número apuntado en la agenda y muestre una extensión ciertamente sospechosa, busque en Google información sobre el mismo para comprobar su procedencia. “Así es posible identificar números de dudosa fiabilidad y evitar pagar de más por una llamada que no se quería hacer”, señala Facua.

Lo ideal es bloquear todos esos teléfonos en su smartphone. Si se trata de un iPhone, basta con pulsar al lado del número y marcar la opción ‘Bloquear’. En cambio, si es un dispositivo Android, desde el mismo registro, pinchamos en el número, le damos al los puntos y seleccionamos la misma opción.

“Si por el contrario se recibe una llamada sospechosa de cualquier empresa cercana, ya sea el banco o la compañía de seguros, es recomendable comprobar siempre la veracidad de la misma. Resulta peligroso facilitar datos privados por teléfono, por lo que si una empresa pide datos personales o el número de la cuenta bancaria, es mejor no facilitarlos”, añade.

En caso de que ya haya sido víctima de una estafa de este tipo, denuncie en Policía Nacional o Guardia Civil y reclame a la entidad bancaria correspondiente de inmediato. También puede acudir a Facua para que valore realizar acciones en defensa de sus derechos.