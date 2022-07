Las rebajas más descafeinadas: ni grandes descuentos ni mucha esperanza de ventas por culpa de la inflación

El 1 de julio solía ser junto al 7 de enero el gran pistoletazo de salida de las rebajas. “Manadas” de gente agolpándose a la puerta de los grandes almacenes desde primera hora para ser los primeros en disfrutar de suculentos descuentos que sólo llegaban dos veces al año. Una imagen que prácticamente ha desaparecido desde la liberalización de los periodos de rebajas en 2012 y también por el auge del comercio online, caracterizado por ofrecer descuentos durante todo el año. Este año, además, se suma la delicada situación económica que atraviesan muchos hogares españoles, asfixiados por una galopante inflación que ha disparado el precio de casi todos los productos y recortado drásticamente el poder adquisitivo de los consumidores.

Por estos motivos, los comerciantes arrancan así una de las campañas de rebajas más descafeinada y pesimista de los últimos tiempos. En este sentido, desde la Confederación Española de Comercio (CEC) no prevén ni grandes descuentos ni un incremento significativo de las ventas. La patronal del sector recuerda además que pese a que las tradicionales rebajas arrancan este 1 de julio, son muchas las firmas comerciales que dieron ya el pistoletazo de salida a esta campaña hace más de una semana y con ellas, muchos pequeños y medianos comercios que se han visto “arrastrados a adelantarlas para intentar competir y no perder las ventas de los primeros días, aunque esto suponga acortar los tiempos naturales de ventas en temporada a precios originales”.

Así, como en los últimos años ya venía sucediendo, los comerciantes “no esperan que esta campaña suponga una dinamización importante” de las ventas. Desde la liberalización de los periodos de rebajas en 2012, estas han ido perdiendo poder de convocatoria y atractivo de cara al consumidor. “Se mantienen por tradición, pero la desestacionalización de los descuentos, que se encadenan a lo largo de todos los meses del año, bajo promociones o descuentos ocasionales, han disipado su impacto más allá de la primera semana” señala Rafael Torres, presidente de la CEC.

Ahogados por el IPC

Pero este año lo ven aún más “crudo” que de costumbre. “Para esta campaña en particular, no se esperan descuentos importantes debido a la elevada inflación que ya se ha trasladado inevitablemente al precio final de los productos, así como a los altísimos sobrecostes a los que están haciendo frente en los últimos meses las pymes y autónomos del sector y que están recudiendo unos ya de por sí reducidos márgenes”, afirma la CEC. “El escenario inflacionista en el que nos encontramos con una tasa de IPC que este mes supera el 10% está afectando de manera importante a la capacidad de compra de las familias y por tanto al consumo, por lo que no se espera un incremento significativo de las ventas”.

Por otra parte, influirá también que los establecimientos dedicados al equipamiento personal (textil, calzado, complementos…) y que tradicionalmente hacen un mayor aprovechamiento de estas campañas, han registrado una mejora de sus ventas en los últimos meses, por lo que cuentan con menos stock al que dar salida con precios agresivos. En cualquier caso, y rebajas aparte, la patronal del comercio se muestra “moderadamente optimista” de cara la temporada de verano, “atendiendo a las previsiones de ocupación que se están haciendo desde el sector turístico y que ya está teniendo su impacto en el comercio de zonas como Baleares o Canarias que están notando una reactivación de las ventas” con la vuelta a la normalidad tras la pandemia del coronavirus.