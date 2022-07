¿Qué puedo hacer si la comunidad no me deja cambiar los toldos o las ventanas de mi casa?

La llegada del verano es ansiada por muchos ciudadanos ya que en la mayoría de ocasiones esto supone el comienzo de las vacaciones, pudiendo descansar de la frenética realidad. Asimismo, esta temporada suele venir acompañada de altas temperaturas, haciendo que inevitablemente se intenten buscar alternativas para sobrellevar mejor estos días calurosos.

En este sentido, con la llegada del calor, son muchos los propietarios que deciden hacer ciertos cambios o reformas en la casa como la instalación de aparatos de aire acondicionado, pintar la casa o poner a punto la terraza o jardín, por lo que la mayoría están relacionadas con mejorar el aislamiento de la vivienda así como protegerla del sol.

Además de las previamente mencionadas, durante esta época existen otras reformas que suelen llevarse a cabo como renovar las ventanas del hogar, no tan solo para aislar la casa acústica y térmicamente; sino también para aumentar la eficiencia energética y mejorar la seguridad.

No obstante, este no es el único cambio que se puede llevar a cabo, sino que para protegerse del sol, los propietarios también pueden instalar o cambiar toldos y pérgolas. Aunque quieran realizar estas reformas, esto no es tan sencillo, ya que la comunidad de propietarios puede oponerse a ello.

Cambiar los toldos o las ventanas de la fachada supone una alteración de los elementos comunes, por lo que debe someterse a la votación de todos los propietarios, de acuerdo con la Ley de Propiedad Horizontal. Esta normativa es la que regula todo lo relativo a la convivencia entre vecinos y determina en qué casos se pueden o no cambiar los toldos o ventanas de las viviendas que pertenecen al edificio, tal y como afirman desde el portal inmobiliario de Fotocasa.

De acuerdo con La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) esta recoge que “cualquier propietario puede hacer reformas siempre que no altere la seguridad del edificio, su configuración o su estructura general o sus elementos exteriores, y siempre que no perjudique a algún otro propietario”.

En este sentido, los propietarios de una vivienda no pueden instalar o cambiar los toldos o ventanas sin la autorización previa de la comunidad, la cual deberá aprobarlo de forma unánime, por lo que todos los propietarios deben estar de acuerdo en dicho cambio.

Si estos se niegan, el propietario puede intentar llegar a un consenso con el resto de los vecinos del edificio para que le permitan llevar a cabo los cambios que desea. En este sentido, se hablará con el presidente de la comunidad para que convoque una junta extraordinaria en la que se discuta acerca del tema.

Sin embargo, si pese a dicha negativa, el propietario decide instalar la ventana o toldo de todas formas, se estará infringiendo la ley, por lo que podrían obligar a esta persona a quitar el toldo o colocar las ventanas originales; e incluso llegar a demandarla, teniendo que pagar multas elevadas.

En el caso de que en la comunidad estuvieran de acuerdo con los cambios y estos se aprobaran en junta, el propietario debe acudir al ayuntamiento para que se le informe de los pasos a seguir para su instalación y qué permisos o licencias de obra son necesarias, en el caso de que lo fueran.

Asimismo, también existe regulación por parte de los ayuntamientos sobre la instalación de toldos, por lo que dependiendo del lugar de residencia del propietario, este necesitará una licencia municipal.