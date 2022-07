Desafiante Ribera

Ha llamado la atención el tono desafiante de la vicepresidenta Ribera advirtiendo a la Comisión Europea que “pase lo que pase, las familias españolas no van a sufrir cortes de gas ni de luz en sus casas”. Atrevida afirmación, de esas que hacen época, como aquella otra de la misma ministra cuando aseveró con contundencia que “el diésel tiene los días contados”. Verdad que cada vez cuesta más caro llenar el depósito con gasóleo, pero también que sucede igual con la gasolina. Desde que dijo aquello, hace ya cuatro años, han pasado más de 1.500 días y aún queda diésel para rato. Eso sí, las crisis que sus palabras provocaron en el mercado automovilístico fue inenarrable.

Tal vez por eso mismo destaca tanto que Ribera le diga a Úrsula Von der Leyen que en España no vamos a cumplir el plan de Bruselas para reducir el consumo de gas un 15 por ciento desde el próximo 1 de agosto. Es correcto mantener que nosotros tenemos suficiente almacenado, y no como Alemania o Bélgica, que dependen de Rusia. Pero afirmación tan categórica nunca se debería hacer, pues quién sabe el escenario en el que nos podemos encontrar mañana. Por ejemplo: la extensión impensable (pero no imposible) del conflicto de Ucrania a otros países haría saltar por los aires todos los planes de ahorro energético de la mayoría de las naciones europeas, incluida España.

Es bueno que Ribera defienda sus posiciones. Y está bien que advirtamos de que no se pueden tomar medidas sin debate. Pero no hemos hecho todos los deberes, como dice. Especialmente en Argelia.