Estos son los nuevos horarios de los supermercados españoles durante el mes de agosto

Con la llegada de verano, diversos supermercados decidieron cambiar su horario habitual, en una campaña veraniega para afianzar su clientela. Así, durante el mes de agosto, Mercadona, Carrefour o Lidl, entre otros, tendrán algunos cambios para hacer frente al incremento de las compras en fines de semana, así como domingos y días festivos, debido al repunte del turismo.

Estos son algunos de los cambios en los supermercados españoles:

Mercadona

Mercadona, una de las cadenas de supermercados más populares de España, ha decidido hacer algunos cambios con respecto a su horario habitual, de cara al verano y, en especial, agosto. En primer lugar, cabe recordar que su política de empresa se basa en un horario habitual de 9:00 a 21:00 horas, de lunes a sábado, pero durante la campaña veraniega, que lleva vigente desde el pasado 27 de junio y estará hasta el 29 de agosto, amplía su hora de cierre hasta las 22:00 horas.

Con la llegada de 30 de agosto, volverá a su horario de invierno. Por otro lado, esta cadena de supermercados abrirá los domingos y festivos. Los establecimientos beneficiados, principalmente en las zonas costeras más visitadas de España, permanecerán abiertos en estos días, como norma general, hasta las 15:00.

Por ejemplo, varias zonas de Comunidad Valenciana como Alicante, Gandía, Benidorm o Cullera; localidades de Andalucía como Marbella o Conil de la Frontera; territorios de Cataluña como Figueres o en lugares de Murcia como Mazarrón, así como en Islas Baleares o Islas Canarias, podrán disfrutar de la posibilidad de que este cambio.

Pero se deben tener en cuenta ciertas circunstancias. Como es el caso del 15 de agosto, festivo nacional en el que Mercadona no abrirá.

Asimismo, otras ciudades como Toledo o Ciudad Real en Castilla-La Mancha u Ourense en Galicia no aplicarán estos cambios. Tampoco la Comunidad de Madrid, que continúa con su horario habitual. Mercadona cuenta con más de 1.600 supermercados en todo el territorio español. Como esta norma no aplica a todos los establecimientos, conviene revisar en su página web si tu Mercadona más cercano se beneficia de estos cambios.

Carrefour

En el caso de Carrefour, nos encontramos con diferentes horarios de apertura en función del lugar en el que se encuentren localizados y del tipo de supermercado que sea. La empresa cuenta con numerosos establecimientos repartidos por toda España, y además, hay que recordar que existen aquellos que permanecen abiertos durante las 24 horas del día.

Para los supermercados de esta cadena que tienen el horario habitual de lunes a sábado de 9:00 a 22:00 horas, pasarán a abrir hasta las 23:00. Pese a ello, es preferible comprobarlo en la página web de la cadena.

Lidl

La cadena de origen alemán Lidl, al igual que otros supermercados, también ha decidido ampliar su horario durante el verano, para adaptarse a las necesidades de los consumidores. Su horario habitual es hasta las 21:30 horas, pero durante el mes de agosto, la multinacional amplia su hora de cierre hasta las 22:00 horas.

Lidl también abrirá los domingos durante el verano, en determinados supermercados de la cadena. Durante el mes de agosto, estos establecimientos abrirán los domingos hasta las 15:00 horas, mientras que su horario de apertura varía en función de la tienda. Como ambos cambios no afectan a todo el territorio español, conviene comprobar en qué zonas sí tienen lugar.

Alcampo

En horario habitual, Alcampo abre de lunes a sábado de 9:00 a 22:00, aunque en algunas tiendas, su horario es de 9:30 a 21:00 horas. Asimismo, no cierra en festivos. Durante el verano, continuará con el mismo horario. Como con el resto de supermercados, es preferible mirar los horarios de cada tienda en particular para no tener dudas.

Ahorramás

En el caso de Ahorramás, su horario habitual suele ser de lunes a sábado de 9:00 a 21:30, y en algunos puntos de España, también los domingos hasta las 15:00. Igual que Mercadona, ha hecho algunos cambios en verano que conviene revisarlos en su página web.

DÍA

Los supermercados DÍA también han modificado su horario en verano, pero dependiendo de la zona. Por norma general, el horario de apertura es de lunes a sábado de 9:00 horas a 21:30 horas, pero se debe consultar el horario de cada tienda.

Como esta cadena tiene diferentes variantes en función de la comunidad o establecimiento (Día, La Plaza de Día, Día&Go...), puede haber variaciones en lo que respecta a sus horarios.

El Corte Inglés

Una de las grandes cadenas presentes en España, y dependiendo de cada provincia, los días de apertura de El Corte Inglés pueden variar.

Los dos únicos días del año que cierran es el 1 de enero y el 25 de diciembre, es decir, en verano permanecen abiertos durante todos los días. En agosto, sin variaciones, las tiendas de El Corte Inglés estarán abiertas en horario habitual.