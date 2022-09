Assaf Luxembourg : «España tiene que apostar por lo que la hace única y aportar valor al mercado»

A Assaf Luxembourg le apasiona promover Israel, su país natal, más allá del conflicto, promover su cultura, su «hub» empresarial y tecnológico, y su espíritu emprendedor. Israel ostenta el título de «Startup Nation» (Nación de empresas emergentes), una traslación directa del libro que relata la transformación de Israel y que el país ha adoptado como lema publicitario. Convertida en potencia mundial en innovación, Israel cuenta con más de 6.500 startups activas y 350 centros de investigación y desarrollo. Socio de la agencia creativa Plus972, Luxembourg, estuvo esta semana en Madrid y Valencia invitado por la embajada de su país para explicar las claves del éxito de las startups en Israel.

¿Qué elementos de la estrategia israelí debería adoptar el ecosistema español?

Imaginemos que eres una startup. Tienes una gran idea y un prototipo funcional. Necesitas recaudar dinero. Estás perfeccionando tu tono, estás mapeando a inversores, asistiendo a eventos de startups, buscando aceleradoras... Pero podrías estar perdiendo el tiempo y acabando con tu empresa. Debemos posicionarnos como un líder innovador en la industria en la que nos encontramos y centrarnos en la comunidad empresarial a la que realmente queremos servir, en lugar de tratar de sobresalir en la «industria de las empresas emergentes». Por ejemplo Silicon Valley es estupendo, pero cada lugar debe tener su identidad. Hollywood y los Ángeles son buenos en la industria del entretenimiento, Nueva York en el mundo de las finanzas, Israel en las pequeñas tecnológicas, etc... España tiene que ver qué la convierte en única y no tratar de replicar lo que hacen otros. Por tanto yo aconsejo a las startups que no sean solo startups, sino empresas innovadoras en su industria actual.

¿Cuáles son los pasos que ha seguido Israel para generar tantas compañías tecnológicas?

No hubo un «plan secreto» del gobierno para hacerlo, fue un proceso que combinó las características de la cultura israelí, la política del gobierno y también la suerte. En mi opinión, lo que ha convertido a Israel en una «Startup Nation», ha sido: descubrir qué nos hace únicos y valiosos; refinar nuestro espacio en blanco en el mercado; contar con un grupo de excelencia; fomentar una cultura con un propósito común y contar tu historia a través de ese prisma. Por otro lado, siempre aconsejo leer el libro «Exit» que contiene las principales ideas, errores y lecciones del viaje de Naftali Bennett, que fue un exitoso empresario e inversor tecnológico en serie israelí, mucho antes de ingresar a la política y convertirse en el primer ministro de Israel en 2021. Los empresarios internacionales que trabajan con israelíes, o que están interesados en comprender la «Startup Nation», pueden encontrar este libro útil y valioso para brindar una mirada a la «manera israelí» de hacer negocios, crear nuevas empresas y abordar los desafíos.

¿Qué interés puede tener para una empresa española invertir en compañías israelíes?

Israel es un país pequeño, con solo nueve millones de habitantes, bueno para acoger a pequeñas compañías tecnológicas. Es un buen sitio para conocer startups, colaborar con ellas e incluso comprarlas. En el mundo tecnológico, Israel es como si fuera un laboratorio de I+D y una oportunidad para las empresas que no forman parte de ningún mercado y también una oportunidad para las empresas de Israel de tender puentes con otros mercados.

¿Cuándo se desarrolló su pasión por promover Israel?

Quería ayudar a la gente, a los inversores, a los empresarios de todo el mundo que venían a Israel. Mucho de mi trabajo es encontrarme con gente de todo el mundo que viene a Israel por trabajo. A lo largo de mi viaje, la marca «Start-Up Nation» de Israel se volvió enorme, y así es como todo se conectó con los negocios, la innovación y el emprendimiento de nuevas empresas.