Estas son las ayudas para autónomos que dejarán de estar en vigor en 2023

A finales de marzo, el Gobierno aprobó un paquete de ayudas para paliar el aumento de costes derivado de la guerra en Ucrania, unas medidas que se prorrogaron y ampliaron el pasado mes de junio y que llegarán a su fin el 31 de diciembre. A no ser que el Ejecutivo anuncie lo contrario, estas son las medidas de las que actualmente se benefician los autónomos que desaparecerán el año que viene.

Bonificación de 20 céntimos a los combustibles

El Gobierno se plantea poner fin a la bonificación de 20 céntimos al litro de combustible, aunque aún no se sabe si se cerrará el grifo de forma definitiva o quedará abierto a la mitad. En concreto, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, contempla a que la bonificación al combustible, vigente hasta el 31 de diciembre de este año para toda la población, se acote para determinados sectores y colectivos profesionales más afectados por los altos precios en caso de que se decida prorrogar durante más tiempo. En declaraciones a RNE, Calviño anunció que “de aquí a final de año” se va a evaluar si “hay que mantenerla para toda la población o es mejor centrarse en algún colectivo o algún sector”.

Rebaja del IVA de la luz

A finales del junio, el Gobierno aprobó un nuevo paquete de medidas del plan anticrisis para hacer frente al alza de la inflación derivada de la guerra en Ucrania, que durará hasta el 31 de diciembre. El decreto, con un coste de 9.000 millones de euros, es una prolongación del que ya se aprobó en marzo, y contempla entre sus medidas la reducción del IVA del recibo de la luz del 10% al 5% para consumidores con un máximo de 10KW de potencia contratada. Así, de partida, buena parte de los autónomos ya quedaban excluidos de esta medida. Sin embargo, los negocios que requieren un consumo menor y que hasta ahora se han beneficiado de esta rebaja, tendrán que asumir una factura de la luz más elevada en 2023.

Subida del 15% de las pensiones no contributivas y el IMV

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año que viene recogen que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital subirán también en torno al 8,5%, en línea con las pensiones contributivas. No obstante, en junio se aprobó una subida extraordinaria del 15% para estas prestaciones sobre las mensualidades de abril a diciembre de 2022, es decir, la medida terminará con el inicio del nuevo año. Por tanto, en 2023, los autónomos que sean pensionistas no contributivos o cobren el Ingreso Mínimo Vital se beneficiarán de una subida porcentual menor que en 2022.

Cambios en la tarifa plana de autónomos

En 2023 también entrarán en vigor las nuevas cuotas de los autónomos a la Seguridad Social calculadas en base a una estimación de sus ingresos reales. De 2023 a 2025, la cuantía de la tarifa plana de autónomos será de 80 euros durante 12 meses. Pasado ese periodo, esa cuota reducida solo se prorrogará para los autónomos que no hayan conseguido que sus rendimientos despeguen y sigan por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Para el resto, se aplicará la cuota correspondiente a su tramo de cotización según sus rendimientos netos. Esto supondrá una subida inicial del 33%, ya que hasta el final de 2022 la cuota para los nuevos autónomos es de 60 euros mensuales durante el primer año. Además, independientemente de sus ingresos, los nuevos autónomos se podían beneficiar de una rebaja del 50% en la cuota durante los seis meses siguientes y del 30% en los últimos seis meses de vigencia.

ERTE y cese de actividad para afectados por el Volcán de La Palma

El Consejo de Ministros aprobó, como parte del plan de medidas anticrisis, la prorroga hasta el 31 de diciembre de los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) y la prestación por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por la erupción volcánica en La Palma. Una medida que, por el momento y a no ser que el Gobierno anuncie lo contrario, llegará a su fin con la entrada en 2023.

Obligación de no despedir

El Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, extendió la obligación de no despedir para los trabajadores autónomos que se hayan beneficiado de alguna de las ayudas que puso en marcha el Gobierno para paliar el incremento de costes. En concreto, el decreto dice lo siguiente:

-Las empresas beneficiarias de las ayudas directas no podrán justificar despidos objetivos basados en el aumento de los costes energéticos.

-Las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar despidos.

Esta obligación terminará el 31 de diciembre de 2022.