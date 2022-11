Estos son los riesgos que conlleva no firmar un contrato de arras

El mercado inmobiliario se ha mantenido resistente ante las numerosas incertidumbres económicas que han azotado nuestro país durante meses, haciendo que muchos ciudadanos hayan decidido refugiarse en el ladrillo español, disparando la compraventa de viviendas. No obstante, antes de tomar la decisión de comprar una vivienda o de vender un inmueble que tenemos en propiedad, es importante firmar un contrato de arras, ya que este resulta “casi imprescindible” para ambas partes, para evitar así enfrentarse a los posibles riesgos que pueda suponer no hacerlo, tal y como explican desde el portal inmobiliario de Fotocasa.

El contrato de arras es uno de los documentos más importantes a la hora de la compraventa de un piso, ya que supone un acuerdo privado entre el vendedor y el comprador de una casa para asegurar la reserva del inmueble. Cuando este documento se firma, se establece un compromiso entre ambas partes en el que el comprador entrega al vendedor una cantidad de dinero obligatoria, que suele ser entre el 10% y el 15% del valor del inmueble, y quedan reflejados los detalles que van a formar parte de la futura compraventa como las condiciones, el plazo máximo para firmar la compraventa o incluso el reparto de los gastos. En este sentido, su incumplimiento puede traer consigo consecuencias legales e incluso se podrá llegar a rescindir este contrato si se paga la indemnización estipulada en el mismo.

Por tanto, este es una especie de preacuerdo escrito que garantiza que se llevará a cabo la compraventa, por lo que ambas partes quedarán protegidas de forma legal.

¿Cómo se efectúa el pago en un contrato de arras?

A pesar de que existen varios tipos de contratos de arras, en casi todos ellos se sigue el mismo procedimiento de pago:

Primer pago : Este se lleva a cabo cuando se firma el contrato de arras, abonando entre el 10% y el 15% del valor del inmueble, que posteriormente se descontará del coste final.

Segundo pago: En el momento en el que se firma el contrato ante notario, se abona este segundo pago con el importe restante. Este suele ser en un plazo de dos meses, dado que es el tiempo que se considera necesario para pedir y formalizar una hipoteca.

Estos son los riesgos de no firmar un contrato de arras

La importancia de firmar un contrato de arras es evidente, dado que garantiza la reserva de un inmueble. Para el comprador, esta parte se asegura de que el propietario no venderá la vivienda a otra persona que le ofrezca mejores condiciones por ella. Asimismo, el vendedor quedará protegido si el comprador se arrepiente de la adquisición y decide comprar otro inmueble, o incluso si a la parte compradora no le conceden la hipoteca.

En el caso de que se incumpla contrato de arras, la parte que lo rompe deberá indemnizar a la otra, algo que no sucederá si no existe dicho documento. Por norma general si el comprador no cumple con el documento firmado, este deberá pagar al vendedor una penalización que dependerá del tipo de contrato, y además se perderá el primer pago hecho. En cambio, si el vendedor quien decide incumplir el contrato, esta parte deberá devolver las arras abonadas como anticipo al comprador.