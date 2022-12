Sánchez tira de optimismo y eleva a más del 5% el crecimiento del PIB este año

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, mostró hoy una cara más que optimista, al menos respecto a las previsiones de crecimiento que espera para este cierre de año, y pese a que estaba presentado un nuevo paquete de medidas anticrisis ante la crisis inflacionaria provocada por la guerra de Ucrania.

Sánchez abrió la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros aportando datos macroeconómicos y presentado un panorama esperanzador de la situación económica. Por ello, ha anticipado que el Producto Interior Bruto (PIB) crecerá este año “más de un 5% interanual”, una tasa muy superior al 4,4% inicialmente previsto por el propio Ejecutivo en los Presupuestos y que la propia ministra económica, Nadia Calviño, ha defendido esta misma semana.

Pero el presidente ve más allá y tiene claro que “es muy probable que terminemos el año con un crecimiento aún más alto del esperado, superando en consecuencia más del 5% de crecimiento interanual del PIB español”, ha avanzado el presidente.

Se trata de una cifra que se sitúa, según el jefe del Ejecutivo “muy por encima” de los grandes países del entorno, de la media de eurozona y de las principales economías avanzadas, muestra de la “enorme fortaleza y solidez” de la economía española.

El presidente también anunció la aprobación del real decreto por el que se actualizan las pensiones un 8,5% para el ejercicio 2023. Con la reforma de pensiones aprobada hasta ahora, las pensiones se revalorizarán automáticamente cada año con la media de la inflación general anual de los últimos 12 meses calculada en noviembre, una cifra que, tras el dato de IPC de noviembre, arroja una media de casi el 8,5%.

Sánchez no quiso dar importancia al retraso de la segunda parte de la reforma de las pensiones, comprometida con Bruselas para antes de que finalice este año, y aseguro que no supondrá el “freno” de los fondos europeos que tiene que recibir España según va cumpliendo los hitos pactados con la Comisión Europea. “No hay ningún problema” si se produce un retraso de esta reforma, porque ya hay un “precedente” con el nuevo sistema de cotización de los autónomos, que se aprobó con un retraso de “unas cuantas semanas” y eso no significó un “freno” al desembolso de los fondos europeos. “Por tanto, desde ese punto de vista, tranquilidad”, ha subrayado Sánchez, quien ha asegurado que la “hoja de ruta” del Gobierno en lo que respecta a las pensiones pasa por respetar el Pacto de Toledo, que es el que garantiza la sostenibilidad del sistema público.

En este sentido, ha defendido que las pensiones se revalorizan ahora con el IPC, que para el 2023 supondrá un aumento del 8,5% de todas ellas, al tiempo que ha recordado que el próximo año se destinarán 3.000 millones al Fondo de Reserva.