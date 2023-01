Reyes Magos: ¿qué hago si no han acertado con mi regalo?

Centros comerciales llenos de gente o largas filas frente al mostrador esperando a ser atendidos por el cajero han sido uno de los principales protagonistas de estas fiestas navideñas, ya que mucha gente adquiría algún que otro regalo para sus seres queridos. No obstante, el escenario en enero no cambia demasiado, ya que en este mes no solo se celebra la campaña invernal de rebajas, sino que también se puede observar a aquellos que han recibido un obsequio indeseado estas navidades y van a las tiendas con intención de cobrar el dinero o cambiarlo por otro artículo.

No obstante, al ser un regalo, muchas personas tienen dudas de como se pueden devolver estos artículos, cuál es el plazo de devolución o incluso qué hacer si no se tiene el ticket de compra. Dado que estos cambios pueden ser una tarea tediosa, desde el portal de reclamaciones reclamador.es ofrecen una serie de consejos para que aquellos que lo deseen puedan deshacerse de estos regalos que no han gustado.

Comprobar condiciones

Antes de ir a la tienda a cambiar ese artículo indeseado, es importante que se comprueben las condiciones de devolución que tiene la empresa donde se compró -a través de internet, vía telefónica o tienda física-, ya que cada una tendrá una normativa distinta como hacer una tarjeta regalo, no reembolsar el dinero o devolver el artículo, entre otros.

Como norma general, el plazo de devolución será de 15 días naturales desde la fecha de la compra, aunque en épocas navideñas, este puede ampliarse.

Devolución de regalos

A la hora de realizar una devolución, será imprescindible que se cuente con el ticket de compra, ya que sino será muy complicado conseguir este cambio. No obstante, en el caso de que no se tenga este resguardo, será necesario que se acredite que se ha comprado dicho producto y que se encuentra dentro de la fecha de devolución. En el caso de haber pagado con tarjeta, habrá suerte, ya que se podrá justificar con el extracto bancario o los movimientos de la cuenta, aunque si se ha hecho en efectivo, será imposible demostrar dicha compra.

En el caso de que se hayan comprado online, la devolución será más sencilla. Solo será necesario ponerse en contacto con la tienda y seguir las instrucciones de devolución, y después será esta quien ingrese el reembolso correspondiente, aunque no todas las empresas tienen derecho de desistimiento, por lo que no se podrá devolver dicho producto. A diferencia de estas compras, en caso de no tener ticket, no hará problema, ya que existe un correo electrónico y número de pedido que corrobora esa compra.

¿Regalo defectuoso?

Aunque las devoluciones están a la orden del día, los establecimientos no están obligados a aceptarlas, siempre y cuando no existan taras o defectos de fábrica. En este caso, el consumidor podrá pedir que se entregue otro artículo en buen estado, que se repare o que le devuelvan el dinero. “Además, en ocasiones, se pueden solicitar indemnización por los daños causados, que pueden ser reclamados en un plazo de hasta 3 años”, tal y como explican desde el portal.

¿Vender el regalo?

No obstante, si esta persona no puede realizar el cambio, esta podrá vender los regalos a través de aplicaciones como Wallapop o Milanuncios para sacarse un dinero extra con ellos.