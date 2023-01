Vender los regalos de Navidad en el mercado de segunda mano: la alternativa que triunfa cuando no te dan tique regalo

El tique regalo es el salvavidas para todos aquellos que han recibido obsequios indeseados estas navidades. Pero, ¿qué remedio queda cuando el regalo no nos gusta y no lo podemos devolver para cobrar el dinero o cambiarlo por otro artículo? Mientras que unos se resignan, otros optan por vender los regalos de Navidad en el mercado de segunda mano. En concreto, uno de cada tres españoles (32%) ha vendido o se plantea vender los regalos que no quiere en el mercado de segunda mano, según una encuesta realizada por la app de segunda mano Milanuncios.

Algunos de los productos con los que menos se acierta son ropa (60%), complementos (22%), perfumes (16%) y joyas y relojes (10%). Unos datos llamativos teniendo en cuenta que algunos de estos productos también coinciden con los regalos más deseados estas Navidades: ropa (36%), perfumes (23%), libros o comics (22%), material deportivo (19%), entradas (15%) y packs de experiencias (14%).

“Hay una gran cantidad de regalos que se quedan guardados en un cajón sin utilizar nunca. Sin embargo, cada vez más personas deciden darle una segunda vida y venderlos en aplicaciones de segunda mano como Milanuncios. Con esto no solo consiguen ganar un dinero, sino que contribuyen al medioambiente, pues evitan la fabricación nueva de ese producto con la generación de residuos que supone”, comentaba Íñigo Vallejo, portavoz de Milanuncios.

Según esta misma encuesta, las familias en España han destinado una media de 299,80 euros de presupuesto para los regalos navideños. En el 74% de los casos, el presupuesto estuvo condicionado por la subida generalizada de precios. En concreto, el 40% de los encuestados esperaba poder reducir su gasto respecto al año pasado para ahorrar estas fiestas y una de las vías para conseguir ese ahorro fue acudir al mercado de segunda mano. Así, el 30% de los consumidores compró o se planteó comprar regalos de segunda mano, siendo la razón económica en el 61% de los casos el principal motivo por el que se acude a este mercado, seguida de la motivación del consumo responsable y sostenible (53%). En definitiva, la variedad, el precio y la calidad pesan más en la balanza que los prejuicios contra estos productos ya estrenados.