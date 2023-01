Más de 300.000 millones “congelados” en fondos de inversión

Cómo ahorran los españoles

El 14,5% de los activos financieros de los hogares se concentran en instituciones de inversión colectiva, especialmente en fondos de inversión, representando estos productos financieros el 9,3% de la misma.

Sin embargo, el mayor porcentaje de ahorro financiero de los españoles se concentra en depósitos, que suponen casi el 40% del total. Algo que no deja de ser paradójico, dada la escasa o nula rentabilidad que han ofrecido en los últimos años, dado el prolongado periodo (más de una década) en el que los tipos de interés se han mantenido en tasas inusualmente bajas, incluso negativas. A pesar de ello, los españoles se decantan de forma mayoritaria por los mismos, lo que da idea del perfil conservador de las familias de nuestros país, que parecen querer correr el riesgo justo con su dinero, aunque sea a costa de sacrificar rentabilidad.

Los hogares tenían en diciembre más de un billón de euros almacenados en depósitos. Aunque en un principio se podría pensar que las subidas de tipos llevadas a cabo por el BCE, y que han elevado el precio del dinero hasta el 2,5% (un recorrido que ni mucho menos ha llegado a su fin), podrían traducirse en un incremento de la remuneración de los depósitos, lo cierto es que, de momento, las entidades bancarias no han repercutido estas sobresalientes subidas a sus productos. No hay más que ver que la rentabilidad media de los depósitos ascendió en noviembre a apenas el 0,1%, según los últimos datos del Banco de España. El hecho de que las entidades financieras vayan bien servidas de liquidez por el ahorro generado durante la pandemia y por las subastas del TLTRO-III no les crea, de momento, la necesidad de captar recursos para realizar su actividad, situación que se puede normalizar a medida que desciendan estas bolsas de ahorro y que el BCE cierre el grifo de la liquidez, como ya está haciendo.

Por su parte, la inversión directa, que incluye renta fija y variable, asciende al 29,3% de total de los activos financieros de las familias, mientras que el peso de los fondos de pensiones asciende al 4,5%, una proporción que registra una caída progresiva de medio punto en apenas un año, lo que evidencia el efecto que la eliminación de los beneficios fiscales ha tenido sobre los mismos. Por su parte, los activos gestionados por las entidades de previsión social y aseguradoras representan una proporción del 8,2%.