El 96% de los ejecutivos españoles piensa aumentar su plantilla en los próximos tres años

El 96% de los consejeros delegados (CEO) españoles aumentará su plantilla en los próximos tres años, según se desprende de la undécima edición del informe 'KPMG 2025 CEO Outlook'. En concreto, dicho estudio, elaborado a partir de las respuestas de 1.350 CEO, 50 de ellos españoles, detalla que, del mencionado 96%, un 38% incrementará su plantilla por encima del 6%, al tiempo que, en cuanto a las ventas, el 76% de los directivos prevé incrementarlas al menos en un 2,5% en los próximos tres años, quince puntos por encima de la media a nivel global. Sin embargo, este "optimismo se ve ensombrecido por una mayor preocupación respecto al entorno", ya que, tal y como señala el texto, algo más de ocho de cada diez ejecutivos, el 84%, percibe una "mayor presión para asegurar el crecimiento de su compañía en el largo plazo ante la mayor complejidad del contexto internacional".

Así, el 70% de los CEO españoles considera que los conflictos geopolíticos pueden impactar en su negocio, el porcentaje más alto entre los países analizados. Además, a tres de cada cuatro encuestados en España también les preocupan aspectos como el éxito en la integración de la inteligencia artificial (IA) en los procesos, la capacitación de la plantilla, las exigencias regulatorias, la ciberdelincuencia o el aumento de los costes.

El presidente de KPMG en España, Juanjo Cano, ha asegurado que "los CEO españoles se muestran preocupados por el impacto que los cambios geopolíticos, tecnológicos, macroeconómicos o regulatorios están teniendo en la estabilidad y competitividad de sus organizaciones, lo que obliga a revisar sus estrategias y prioridades de inversión para garantizar la sostenibilidad a largo plazo".

En el apartado de las inversiones, los directivos priorizarán el cumplimiento normativo y las exigencias de reporte (que marca el 40%), la integración de la IA en operaciones y flujos de trabajo (36%) y la ciberseguridad y resiliencia frente a los riesgos digitales (34%). En cuanto a la IA, el 82% de los primeros ejecutivos españoles espera obtener retorno de la inversión realizada en esta área tecnológica en los próximos tres años, casi el triple que en la edición del año pasado.

Dentro de la integración de la IA en el negocio, el 86% de los CEO españoles señala que "la experimentación por parte de los profesionales es fundamental, al tiempo que reconocen que la transparencia y la apertura en torno a la IA son esenciales". e hecho, el 60% afirma que ya está comunicando abiertamente a los empleados el posible impacto de la IA en sus roles profesionales.

En cuanto al impacto de la IA en los empleados, un 70% de los CEO españoles encuestados asegura que están rediseñando los roles e itinerarios profesionales para integrar el uso de la IA y, además, el 66% se enfoca en fidelizar y volver a capacitar al talento con alto potencial, mientras que el 62% está contratando nuevo talento con capacidades en IA y tecnologías.

Además, los primeros ejecutivos españoles están "preocupados" por los cambios en el mercado laboral y los factores demográficos, especialmente el envejecimiento de la fuerza laboral, que "tendrán un impacto en las contrataciones, la fidelización y la cultura organizacional" de las empresas, tal y como aseguran cuatro de cada diez CEO españoles.

Por último, en cuanto a su apuesta por la sostenibilidad, el 82% de los CEO españoles considera que la sostenibilidad es "esencial" para la continuidad de su negocio. Este mismo porcentaje confía en alcanzar los objetivos de emisiones netas cero para 2030, con lo que se sitúan 21 puntos sobre la media global.