Un abogado laboralista detalla cómo cobrar el paro si has pedido una excedencia o has dimitido

Acceder al paro no es algo tan sencillo. Para obtener esta prestación de la Seguridad Social es necesario cumplir con una serie de requisitos y no haber incurrido en una serie de restricciones. Sin embargo, un vídeo que ha circulado por redes sociales ha llamado la atención de los usuarios.

Y es que en el artículo 267 de la Ley General de Seguridad Social se recogen los supuestos por los cuales no se considera a una persona en situación legal de desempleo, entre ellos la dimisión y la excedencia. Pues bien, un abogado laboralista ha explicado como se puede acceder a esta prestación habiendo incurrido en estas restricciones.

Las claves para cobrar esta prestación

El abogado laboralista "Laboral_tips", conocido en redes sociales por crear contenido acerca de derechos laborales, ha explicado a través de un vídeo de TikTok la manera en la que se puede cobrar esta prestación por desempleo habiendo finalizado el contrato laboral a través de una excedencia o una dimisión.

Estas dos estrategias legales han captado la atención de los usuarios, provocando que el contenido cuente con más de ocho mil "me gusta" y más de dos mil "compartidos".

Cobrar el paro tras una dimisión

Según explica Ignacio de la Calzada, en caso de haber finalizado de manera voluntaria el contrato de trabajo, el truco para poder cobrar esta prestación esta en buscar un empleo temporal, aunque su duración sea breve. El experto asegura que una vez haya concluido el contrato temporal, la relación laboral se dará por concluida y ahora sí, el trabajador se encontrará en situación legal de desempleo.

Este método permite desbloquear el derecho a la prestación al cumplir los requisitos exigidos por la normativa vigente, a pesar de haber cumplido anteriormente con una de las restricciones reflejadas en la normativa. "Desbloquearas el paro que no pudiste cobrar con la dimisión", asegura el abogado laboralista tras revelar la estrategia.

Cobrar el paro tras una excedencia

En el caso de las excedencias, la estrategia es algo diferente. En primer lugar, para hacer que este "truco" funcione, es necesario haber solicitado una excedencia superior a cuatro meses. Da igual de cuánto tiempo sea, mientras que sea superior a esta cifra.

El abogado explica que, al finalizar la excedencia, el trabajador deberá solicitar a la empresa su regreso, algo que muchas veces no es posible. "Muchas veces la empresa te dice que no hay sitio", afirma el experto. En este caso, si la empresa muestra su negativa ante la reincorporación, el ciudadano deberá recoger esta respuesta de manera documentada, es decir, recoger esta comunicación de la empresa, y adjuntarla a la solicitud de paro.

Una limitación a tener en cuenta

Por último, el abogado laboralista explica una limitación importante a tener en cuenta dentro de los casos de excedencias. "Aunque trabajes durante la excedencia, si no has estado un año en el nuevo trabajo, ahí sí que no te lo van a dar". Este matiz es esencial para quienes opten por llevar a cabo esta estrategia.