Esto es lo que pasa si te toca la Lotería de Navidad y estas cobrando un subsidio por desempleo

Siempre que llega la época navideña, los puntos de venta de Lotería de Navidad se llenan de ilusión y esperanza. Es por eso que la fe inquebrantable de aquellos que sueñan con que les toque el "Premio Gordo" en realidad se predispone por el ansia de la ruptura de las cadenas laborales a las que están unidos. No obstante, en ocasiones pesan más la sordidez del desempleo que el ardor del trabajo. Tal vez sea ese el motivo por el que, indistintamente de su condición, la vasta mayoría de los españoles contribuyen anualmente en la recaudación de la SELAE.

En lo referido a este último apartado, el Estado apoya a todas estas personas que se encuentran en una condición parecida y en búsqueda activa de trabajo. En estos términos, la contribución estatal cada vez es mayor y se ordena entorno a unos parámetros que conllevan a la vuelta del ciudadano al mercado laboral. Entonces, una vez adentrados en esta disyuntiva, el individuo en cuestión ha de cumplir una serie de requisitos para seguir gozando de este pequeño subsidio, casi siempre centrados en la actitud y en los ingresos. Por tanto, si cumplimos estos requerimientos pero, por cosas del azar, nos toca la Lotería de Navidad puede que la ayuda se vea condicionada.

El marco legislativo laboral se ordena en función a unas barreras inamovibles que no se pueden rebasar. Sin embargo, en este contexto, entran a escena los tipo de subsidio que existen, ya que, en función de donde se encuentre el tipo de ayuda económica los límites serán más relativos. Por ejemplo, en el caso de la pensión de jubilación, que es una ayuda contributiva, el núcleo del subsidio es independiente de los ingresos mínimos y se establece en relación a la vida laboral del sujeto. Sin embargo, la suma total se descompone por partes en las que podrían quedar excluidas de la ecuación las adiciones "extras", como el "complemento a mínimos".

Qué pasa si me toca la Lotería de Navidad y estoy cobrando un subsidio

Para no tener problemas con la Agencia Tributaria nos baladí recalcar la importancia de declarar todas las ganancias que provengan del juego, más aún si el premio es proporcionado por la administración pública y su seguimiento está al alcance de las instituciones. Asimismo, la importancia de tener en cuanta lo mencionado con anterioridad es casi tan importante como este acto, puesto que, si se da este supuesto, lo mejor es seguir la vía de la justicia para no tener problemas con la misma. Por tanto, aunque se trate de un subsidio contributivo o no contributivo lo óptimo es declarar.

El caso de las ayudas no contributivas

El fin último de esta serie de apoyos estatales consiste en que el ciudadano continúe en la medida de lo posible con el ritmo de vida que llevaba hasta antes de la condición que le llevo a pedir la ayuda. Al mismo tiempo, en el caso del subsidio por desempleo, este se fundamenta en el tiempo trabajado por dicha persona. No hay que confundir con las pensiones por desempleo ya que estas responden a normas distintas.

Las condiciones para optar a su aprobación residen en no tener una renta que supere las tres cuartas partes de lo que supone el SMI. En el caso de la lotería, esta supone una ganancia suplementaria por lo que en caso de que supere la cantidad de 850 euros, la administración podrá retirar dicha ayuda. Aunque, claro, si te toca 'El Gordo' de la Lotería de Navidad los más seguro es que no haga falta pasar por la administración y la respuesta sea tajante. Te quedas sin subsidio pero con 328.000 euros en el bolsillo, nada mal el cambio.