Marruecos invierte 186 millones de euros en la explotación de fosfatos de Fosbucraa

Fosboucraa va a recibir 2.000 millones de dirhams (187 millones de euros) en financiación de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG). Estructurada por CDG Capital, esta operación apoya la implementación del extenso programa de inversiones de las industrias afincadas en Sáhara

Con un presupuesto total de 23 mil millones, este programa tiene como objetivo establecer un centro industrial y logístico integrado en la región para 2030. Incluye, en particular, la ampliación de la capacidad de producción en la mina de Fosboucraa, la construcción de un nuevo puerto de fosfatos para facilitar las exportaciones y el desarrollo de una unidad de producción de fertilizantes de alto valor añadido, el Superfosfato Triple (TSP).

Gracias a esta captación de fondos en los mercados de capitales, Fosboucraa se beneficia de unas condiciones óptimas para apoyar su transformación de un modelo minero a un modelo industrial sostenible, creando valor y generando un impacto socioeconómico local, informa L'Economiste.

El programa contribuirá, por lo tanto, a fortalecer la competitividad económica de la región y a la creación de empleos sostenibles.