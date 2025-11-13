ACS construirá un centro de datos en Estados Unidos para OpenAI y Oracle por 12.850 millones de euros

ACS construirá un centro de datos para las compañías OpenAI, Oracle y Vantage por un importe de 15.000 millones de dólares (unos 12.870 millones de euros) en el estado estadounidense de Wisconsin, ha anunciado este jueves el grupo al presentar sus resultados del tercer trimestre.

ACS ha explicado que el proyecto forma parte del programa Stargate, que tiene como objetivo crear una red estadounidense de centros de datos de inteligencia artificial (IA) y contempla una inversión total de 500.000 millones de dólares en cuatro años.

La compañía presidida por Florentino Pérez ha informado de que el complejo se realizará "junto con socios", aunque no detalla quiénes serán los demás colaboradores de este proyecto.

El grupo constructor y de infraestructuras también ha avanzado que entre sus principales adjudicaciones durante este trimestre se encuentra un centro de datos para la estadounidense CoreWeave, de 100 megavatios (MW) de capacidad informática. El complejo, situado en Pensilvania (EEUU), tiene la posibilidad de ampliarse hasta los 300 MW y está diseñado específicamente para alimentar los casos de uso de IA más avanzados.

ACS también cita "varias adjudicaciones" en el sector de semiconductores, como la expansión de una instalación de ensamblaje y pruebas para máquinas de litografía de chips.

En el sudeste asiático construirá un centro de datos de 64 MW de alta densidad y refrigeración líquida para una corporación tecnológica multinacional en Cyberjaya, en Malasia.

También construirá una batería de 164 MW y 905 megavatios/hora al noreste de la ciudad australiana de Perth, un sistema que apoyará la transición energética y reforzará la red eléctrica, según la compañía.