ACS dispara su beneficio un 8,3%, hasta los 655 millones de euros

El Grupo ACS cerró el tercer trimestre del año con una notable mejora de sus resultados. La compañía que preside Florentino Pérez logró en este periodo un beneficio neto ordinario, el que excluye los resultados extraordinarios en ambos ejercicios, de 585 millones de euros, lo que supone un aumentó de un 23,8% en términos comparables, apoyado en la buena evolución operativa de todas sus actividades, sobre todo de su filial estadounidense Turner, según informó ayer.

Durante el periodo, el grupo registró un beneficio neto atribuible de 655 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,3% respecto al mismo periodo del año anterior, un 11,6% al ajustarse por el efecto del tipo de cambio. Su beneficio por acción (BPA) creció un 8,2%, hasta los 2,55 euros.

Este resultado, que la compañía calificó de excelente, la ha llevado a revisar al alza los objetivos de resultados para el año hasta situar el crecimiento anual del beneficio neto ordinario en una horquilla de entre un 20% y un 25% (820-855 millones de euros), frente al rango de entre un 9% y un 17% anterior.

El beneficio bruto de explotación (ebitda) de ACS alcanzó los 2.217 millones, un 32% superior al del mismo periodo de 2024, (38% ajustado por tipo de cambio).

Las ventas del Grupo ACS en los primeros nueve meses del año alcanzaron los 36.753 millones de euros, un 23,7% más en términos interanuales, gracias, según destacó, al sólido comportamiento de todas sus actividades.

A cierre de septiembre de 2025, su cartera se situó en los 89.274 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 8,9% en términos comparables, es decir, ajustado por tipo de cambio. Este avance responde, según la compañía, al aumento del volumen de adjudicaciones registradas en el ejercicio, que superó los 43.800 millones de euros, especialmente impulsado por los mercados de infraestructuras de nueva generación, y con especial énfasis en la construcción de centros de datos, cuya cartera ha aumentado en más de 6.800 millones de euros en los últimos 12 meses.

Menos deuda

La compañía cerró el tercer trimestre del año con una deuda neta de 2.227 millones de euros, lo que supone un descenso de 173 millones desde septiembre 2024, a pesar del impacto de la devaluación del dólar frente al euro (100 millones de euros). Esta buena evolución se debió, según ACS, al fuerte flujo de caja operativo neto de los últimos doce meses, de 1.974 millones de euros, lo que, según aseguró, le ha permitido mantener una atractiva remuneración al accionista (451 millones de euros) y realizar inversiones estratégicas de capital por valor de 1.245 millones de euros. Entre las más destacadas están inversiones en desarrollo de centros de datos (446 millones de euros), la adquisición de Dornan por valor de 436 millones de euros o concesiones de infraestructura social, energía y transporte por valor de 240 millones de euros.