ACS construirá el nuevo pabellón de los Filadelfia 76ers (NBA) y los Flyers (NHL)

ACS continúa explotando su experiencia en la construcción de recintos deportivos. Turner, filial en Estados Unidos del grupo presidido por Florentino Pérez, ha sido seleccionado junto a Aecom Hunt, para construir en Filadelfia el nuevo pabellón en el que jugarán el equipo de baloncesto de la NBA de Los Sixers (Philadelphia 76ers) y el equipo de hockey sobre hielo de la NHL de los Philadelphia Flyers, según ha informado la compañía.

La fecha prevista de apertura del estadio es 2030, coincidiendo con el debut del nuevo equipo de la NBA femenina (WNBA) de Filadelfia, que jugará también allí sus encuentros como local, según.

Los trabajos para levantar el pabellón se llevarán a cabo a través de una empresa conjunta liderada por Turner Construction y Aecom Hunt como gestora de la construcción en el Complejo Deportivo del Sur de Filadelfia. La compañía, denominada PACT+, también incluirá a las compañías de Filadelfia Perryman Construction, Hunter Roberts Construction Group y Camfred Construction.

El recinto contará con instalaciones para atletas, artistas y visitantes y albergará desde partidos de los Sixers y los Flyers hasta conciertos y otra serie de eventos.

Actualmente, los Sixers y los Flyers comparten el Wells Fargo Center como su estadio local a la espera de que esté listo el nuevo complejo deportivo.

La empresa conjunta entre Turner y Aecom Hunt suma más de 50 años de experiencia en estadios y 20 años de colaboración.

Este nuevo proyecto se suma a la cartera de ambas en Filadelfia, que incluye el Lincoln Financial Field, la Torre FMC, One uCity Square y el futuro Chubb Center.

En Estados Unidos, su historial deportivo incluye también el SoFi Stadium y el Intuit Dome de Los Ángeles, el State Farm Arena de Atlanta, el Barclays Center de Nueva York y el Nissan Stadium, en construcción en Tennessee.