Desciende a mínimos no vistos en casi 20 años el número de hogares españoles con todos sus miembros en paro

La estadística publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revela que el número de hogares con todos sus miembros activos en situación de desempleo disminuyó hasta 790.800 en el tercer trimestre de 2025. Esta cifra representa el nivel más bajo registrado en los últimos diecisiete años, concretamente desde el tercer trimestre de 2008, marcando un hito significativo en la evolución del mercado laboral español.

Paralelamente, los hogares con todos sus integrantes activos ocupados también experimentaron un descenso de 34.400 unidades, situándose en 12.037.700. Esta evolución contrasta con la tendencia positiva observada en el largo plazo, ya que en los últimos doce meses los hogares con todos sus activos en paro se han reducido en 63.700, mientras que aquellos con todos sus miembros ocupados han aumentado en 239.700.

Evolución contradictoria en el conjunto del mercado laboral

El contexto general del mercado laboral presenta matices importantes, pues aunque la ocupación alcanzó un nuevo récord con 22.387.100 afiliados tras sumar 118.400 empleos en el tercer trimestre, el desempleo experimentó un aumento de 60.100 personas. Esta aparente contradicción elevó la tasa de paro hasta el 10,45%, reflejando la compleja dinámica del empleo en España.

Los datos demuestran una evolución positiva en la reducción de los hogares más afectados por el desempleo, aunque el comportamiento global del mercado laboral continúa mostrando signos mixtos que requieren un análisis pormenorizado de las diferentes variables económicas y sociales que influyen en la creación y destrucción de empleo.