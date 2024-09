¿Adiós al dinero en efectivo? Solo uno de cada 10 españoles paga con metálico

Los métodos de pago que ofrecen los establecimientos están cada vez más orientados a la exclusión del efectivoal optar por opciones más modernas. En este sentido, la empresa tecnológica PaynoPain ha desvelado en su encuesta “Métodos de pago: la decisión definitiva” que solo uno de cada 10 españoles paga en efectivo a diario, mientras que más de la mitad (52%) prefiere pagar con la tarjeta de crédito y/o débito.

Asimismo, el estudio revela que el efectivo queda mejor parado entre las personas de 61 años en adelante, ya que solo el 6,25% admite no llevar dinero encima, aunque la tarjeta sigue siendo el método de pago más utilizado en el 62,5% de los casos. Algo parecido ocurre en el tramo de entre 40 y 60 años, donde casi seis de cada 10 prefiere la tarjeta con respecto a los monederos electrónicos (23,86%) y al efectivo (15,91%). Los usuarios de entre 26 y 40 años son todavía más digitales, ya que el 63,75% no suele llevar efectivo, mientras que en el caso de los más jóvenes –entre 18 y 25 años–, este porcentaje baja hasta el 27% y solo uno de cada 10 paga en efectivo.

Cómo pagan los usuarios en España según su edad PaynoPain La Razón

Aunque el pago en efectivo todavía está por delante de otras fórmulas como los wallets, la transferencia bancaria o el Bizum –estas dos últimas solo convencen al 0,5% de los encuestados–, está claro que está cayendo en desuso, ya que casi el 40% de los usuarios admite que no lleva dinero encima. A pesar de todo, seis de cada 10 creen que no desaparecerá en la próxima década, y el 73% considera que su extinción no sería positiva.

La tarjeta se abre camino

La mayoría de los encuestados, concretamente el 69,5%, admite que está dispuesto a abrirse a otros métodos de pago más tecnológicos, aunque el 30,2% se decanta por el modelo tradicional del efectivo.

Por su parte, la mitad de los habitantes de las zonas urbanas prefiere pagar con tarjetapor delante de los monederos electrónicos (36%) y el efectivo (12,6%), mientras que en las áreas rurales siete de cada 10 residentes abonan sus pagos mediante los wallets digitales, y el resto con tarjeta.

En este contexto, el CEO y cofundador de PaynoPain, Jordi Nebot, sostiene que a pesar de estar “evolucionando hacia un sistema de pagos cada vez más digitalizado” y aunque el dinero en efectivo esté en declive, todavía “sigue siendo relevante para una parte considerable de los españoles”.